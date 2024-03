La luchadora Maycee Barber, hospitalizada por una misteriosa infección tras su victoria en UFC 299

La joven Maycee Barber, actual número cuatro en la clasificación del peso mosca en UFC dio una nueva muestra de lo que es capaz a principio de marzo en UFC 299. La luchadora estadounidense venció a la veterana Katlyn Cerminara en una pelea que dominó durante los tres asaltos y acumuló su sexta victoria consecutiva. Aunque Barber salió de la pelea sin ninguna lesión importante, tras la pelea ha estado hospitalizada durante varios días a causa de una misteriosa infección que los médicos no han conseguido diagnosticar con claridad.

La luchadora ha comunicado la situación a sus fans a través de una publicación de Instagram en la que explica lo vivido en las últimas horas: "Las últimas semanas han sido bastante difíciles y han tenido muchos altibajos. Después de mi pelea, pasé nueve días en el hospital donde me hicieron pruebas y me trataron por una infección que pensaban que era una mezcla de diferentes cosas, desde estreptococos A hasta estafilococos", explica la joven luchadora.

"Estar en el hospital y aún no tener una respuesta definitiva mientras luchaba contra una fiebre de más de 40 grados durante días, con presión arterial, frecuencia cardíaca y oxígeno extremadamente bajos, fue increíblemente difícil" escribe Barber, que acompaña el texto con una sucesión de imágenes de su estancia en el hospital.

La luchadora estadounidense reconoce haber pasado miedo, ya que su situación no mejoraba ni siquiera con el tratamiento proporcionado por el hospital. "A pesar de recibir múltiples antibióticos y medicamentos por vía intravenosa durante varios días, no lograron que me bajara la fiebre, lo que finalmente me llevó a desarrollar neumonía. Definitivamente no era lo que había planeado y, sinceramente, a veces me daba mucho miedo", reconoce 'The Future'.

"Hubo algunos momentos en los que no estaba segura de si iba a estar bien, pero sé que pase lo que pase, estaba destinado a suceder y que todo es sólo otra pieza del rompecabezas de la vida. Agradecida con todos los que han estado a mi lado en todo esto. ¡Pequeños sustos como este te hacen dar un paso atrás y apreciar a quienes te rodean!", concluye Barber.

Buscando el cinturón

Tras su victoria ante Cerminara en UFC 299 pidió una revancha contra la actual campeona Alexa Grasso, a quien se enfrentó en febrero de 2021. Sin embargo, recientemente se ha anunciado que la mexicana completará su trilogía contra Valentina Shevchenko este verano. Con Grasso ocupada por el momento, otra posible rival podría ser la ex campeona de peso paja, Rose Namajunas, que venció el pasado fin de semana a Amanda Ribas.