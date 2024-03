Joel Álvarez peleará en UFC Vegas 91 junto a Matheus Nicolau y Manel Kape

Ya queda menos para ver a Joel 'El Fenómeno' Álvarez de vuelta en el octágono de la UFC. Aunque estaba previsto que el asturiano peleara el pasado 2 de marzo en Arabia Saudí ante Ludovit Klein, la velada se canceló por motivos desconocidos. No obstante, Álvarez rápidamente informó que tenía ya otro rival y fecha nueva —y muy próxima— para el regreso. 'El Fenómeno' volverá el 27 de abril y ante el polaco Mateusz Rebecki.

Álvarez peleará en la cartelera de UFC Vegas 91 en el Apex y hace apenas unos días, la UFC confirmó cuál será el combate estelar para esa noche. Los protagonistas principales serán el brasileño Matheus Nicolau y el angoleño Manel Kape, aspirantes al título en la división del peso mosca. Ambos luchadores se encuentran en el top 10 de las 125 libras: Nicolau es el actual número cinco, mientras que Kape es el seis.

Otras de las peleas confirmadas para esa noche son las de Rani Yhaya vs. Victory Henry (peso gallo), Gabriel Benítez vs. Maheshate Hayisaer (peso ligero) e Ivana Petrovic vs. Liang Na (peso mosca).

La última vez que el gijonense compitió en UFC fue en julio del año pasado. El asturiano se enfrentó al británico Marc Diakiese en el O2 Arena de Londres y consiguió una victoria por sumisión en el segundo asalto. 'El Fenómeno' se recuperaba así de su dolorosa derrota por TKO ante el armenio Arman Tsarukyan en febrero de 2022. Actualmente, el luchador se encuentra preparando su próxima cita con su equipo habitual en el centro deportivo Tibet de Gijón.

Joel Álvarez vence por sumisión a Mark Diakiese

Nuevos éxitos

'El Fenómeno' debutó en la división de peso ligero de la UFC a principios de 2019 ante un complicado rival, Damir Ismagulov. Aunque no pudo vencer en aquella ocasión, posteriormente llegó a encadenar hasta cuatro victorias consecutivas ante Danilo Belluardo, Joe Duffy, Alexander Yakovlev y Thiago Moisés.

Esta buena racha le permitió convertirse en el primer español de la historia que entraba en el top 15 de la división. Lamentablemente, su ascenso se vio frenado de golpe por su derrota ante Tsarukyan, que hoy en día es el número cuatro en la clasificación. En UFC Vegas 91, el asturiano luchará para ganar y volver a estar entre los mejores.