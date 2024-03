Así fue la tangana final del España-Brasil en el Bernabéu con riña de Joselu a Vinícius

El España-Brasil de este martes para luchar contra el racismo acabó con una tangana en la que el gran protagonista terminó siendo Vinícius. El futbolista del Real Madrid se dirigió con un feo gesto al banquillo de la selección española tras el gol de Lucas Paquetá en el último minuto.

La acción del brasileño no sentó nada bien en el combinado nacional español y se inició el lío, presuntamente después de que Morata dijese algo a la grada, que pitó al delantero español durante el partido. El delantero del Atlético de Madrid y Luis de la Fuente se encararon al madridista y le recriminaron su actitud, pero no fueron los únicos.

Joselu Mato, compañero de Vinícius en el Real Madrid, riñó al brasileño por sus formas mientras el gesto del español era muy serio con él. Eso sí, finalmente se intercambiaron las camisetas.

La seguridad tuvo que intervenir en la tangana para que la polémica del encuentro amistoso no fuera a más, pues la tensión se vivió durante todo el partido.

En la rueda de prensa, Dorival Junior, el seleccionador de Brasil, habló sobre lo ocurrido: "Es un hecho natural. Los dos entrenadores estábamos tranquilos, intentando apaciguar ese movimiento inicial. No creo que haya habido ningún tipo de agresión, es natural estar exaltados por el momento, pero considero que ha sido respetuoso. Aunque sí ha habido algún momento más verbal que con acciones. No he visto ningún hecho que haya generado clima de inestabilidad entre los dos equipos".