Larsen pide a gritos una salida del Celta: "Quiero jugar en un equipo que no sea inferior siempre"

La temporada regular encara la recta final y empieza el runrún del mercado de fichajes estival. Los jugadores, bien enterados de las fechas clave, empiezan a venderse, aunque quizás pocos con la vehemencia de Jorgen Strand Larsen, joven delantero noruego del Celta de Vigo que ha pedido a gritos un cambio de aires en una entrevista ofrecida a un medio de su país.

"Todavía no he jugado en un buen equipo", dijo, ni corto ni perezoso, al diario NKR al ser preguntado sobre sus planes de futuro. Para el noruego el equipo vigués no es suficiente para demostrar su nivel, por lo que desea que su papel en esta campaña le catapulte rápidamente a otro.

"Quiero jugar en un club que no sea siempre inferior cuando hay un partido. Entonces creo que se podrá ver que tengo dentro un potencial aún mayor", añadió antes de repasar sus buenas cifras.

Y es que no dejó detalle sin comentar para venderse de la mejor manera posible al mejor postor, señalando incluso que si es capaz de aumentar su cuenta goleadora su verano puede ser "genial". "Espero que un delantero de 24 años que ha marcado diez goles en Liga despierte interés", reflexionó sin llgar a desvelar la existencia de negociaciones con otros combinados.

Larsen, una 'mina de oro'

El noruego llegó a Vigo en 2022 a cambio de 14 millones de euros y firmó hasta 2028, pero está claro que su objetivo no es cumplir el contrato pactado. En cualquier caso, la voluntad del delantero (con 10 dianas esta temporada) no es necesariamente una mala noticia para un club necesitado de vender y que ya ha dejado claro que el precio de Larsen parte de los 25 millones de euros.