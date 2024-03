Memphis Depay habría pagado la fianza que permitió a Dani Alves salir de prisión

Memphis Depay habría pagado la fianza que permitió a Dani Alves obtener su libertad. El actual jugador del Atlético de Madrid coincidió con el brasileño durante su segunda etapa en el FC Barcelona. Según medios especializados como TUDN, Depay habría proporcionado el dinero a Alves para que pudiera dejar Brians 2.

Además de la fianza, el futbolista brasileño tuvo que entregar a las autoridades sus dos pasaportes (brasileño y español) para evitar una posible huida de España.

La amistad de Depay y Alves

Memphis Depay y Dani Alves mantienen una estrecha amistad. Hace unos días, el neerlandés destacó en una entrevista la sólida relación que tiene con jugadores como el brasileño, Benjamin Mendy y Quincy Promes, todos ellos relacionados con asuntos legales.

"Nunca decepcionaré a mis amigos y familiares. Esto no significa que esté de acuerdo con todo lo que hacen, pero no los abandonaré. Los futbolistas generamos mucho contenido y publicamos todo tipo de cosas en las redes sociales. La gente debería darse cuenta de que vengo de un entorno difícil".

"También es importante destacar que mi hermano estuvo en la cárcel durante diez años y casi nunca me preguntaron por ello. Sin embargo, sí me preguntaron por Benjamin Mendy y Dani Alves. Ambos estuvieron involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mis amigos. Ellos son mis amigos".