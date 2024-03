Dana White asegura que McGregor volverá a entrenar a tiempo completo tras la promoción de su película

El regreso de Conor McGregor a la UFC se está haciendo esperar. Aunque parece claro que la estrella de MMA volverá este año a pelear, sigue sin confirmarse ninguna fecha. Por el momento, el irlandés está inmerso en la promoción de su película Road House. De profesión: duro, que protagoniza junto al actor Jake Gyllenhaal. No obstante, Dana White —CEO de UFC— ha proporcionado nueva información acerca de la vuelta de McGregor . El directivo ha asegurado que una vez que se estrene la película y se acaben sus obligaciones de promoción, el luchador podrá comenzar a entrenar a tiempo completo y se iniciarán las conversaciones sobre su regreso.

"Ha sido un gran socio para nosotros y por eso me gusta ser un buen socio con él. Conor necesitaba este tiempo para lidiar con sus obligaciones, lo que significa que a partir del jueves podemos comenzar a hablar de peleas para él", dijo White en el podcast Pound 4 Pound.

Dana White, presidente de UFC INSTAGRAM hewasnevermyfriend

En las últimas semanas, la estrella irlandesa había estado reclamando a UFC que se pusieran en marcha para confirmar su vuelta al octágono. McGregor se mostraba impaciente y ha asegurado en más de una ocasión estar perdiendo la paciencia al respecto. Sobre esto, Dana White dejó claro que no ha habido ninguna falta de comunicación por parte de UFC e insistió en que 'Notorious' ha estado ocupado con la película. "Él tiene obligaciones en este momento de promocionar esta película, por lo que ha estado volando por todo el mundo asistiendo a todos los estrenos de este lanzamiento, esta es una obligación que tiene que cumplir”, explicó White.

No obstante, McGregor aseguró recientemente que esperaba pelear al menos dos veces este año y mencionó a tres luchadores con los que estaría dispuesto a hacerlo: Michael Chandler, Dustin Poirier y el retirado Nate Diaz.

La única pelea que parece segura por el momento es la de Michael Chandler. Y es que el año pasado el ex doble campeón participó junto a él como entrenador en el reality de luchadores The Ultimate Fighter, que estaba previsto que acabara con el combate entre ambos. Aunque la vuelta de McGregor se esté dilatando en el tiempo, el rival no ha cambiado y sólo falta conocer la esperada fecha.