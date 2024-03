Luis de la Fuente reconoce que la imagen de la RFEF "no es agradable": "Que se tomen las medidas que se deban tomar"

En contra de los deseos del seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, el amistoso de 'La Roja' frente a Colombia está absolutamente opacado por las investigaciones de la Guardia Civil en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, así como en La Cartuja y en diversos domicilios particulares de directivos actuales y antiguos de la RFEF.

Corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales son los tres delitos investigados por las fuerzas del orden, y los tres grandes elefantes en la sala de rueda de prensa previa al amistoso de la Selección el viernes a las 21:30.

"No nos enteramos de la llegada de la UCO. No va influir, pero no somos ajenos a lo que pase. Que se tomen las medidas que se deban tomar y se depuren responsabilidades si las hay. Nosotros estamos centrados en una gran responsabilidad. No es agradable por la imagen que se da", arrancó de la Fuente en su respuesta a la prensa.

El enfoque del seleccionador de España es que se hable de fútbol: "En el campo éramos ajenos a lo que pasaba. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que tenemos que estar centrados. Son cosas que no dependen de nosotros. Vamos a ayudar a que el fútbol español sea admirado por su fútbol".

En cuanto al Mundial de 2030, Luis de la Fuente espera que no haya sorpresas en la ratificación de la candidatura mediterránea, y aunque no cree seguir entrenando a 'La Roja' dentro de seis años, sí ha dejado algo muy claro: "Mi deseo es que la final sea en mi país".

Uno de los capitanes de la selección española, Rodri, también ha dejado clara su posición al respecto de lo acontecido el miércoles en Las Rozas: "Fue una sorpresa. Nos enteramos después de entrenar. Es una mala noticia. Son ya muchas de estas y nos hemos convertido en expertos en aislarnos de estas cosas".