Los escenarios si Luis Rubiales no se presentara voluntariamente: detención, oposición a la extradición o cambio de país

Este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede de la Federación Española de Fútbol en busca de contratos presuntamente irregulares de los últimos cinco años, etapa en la que Luis Rubiales estaba al frente de la RFEF. Estaba previsto que el que fuera presidente de la federación fuera uno de los detenidos en la operación. No obstante, no ha sido así porque lleva casi un mes en República Dominicana.

La Fiscalía no ha emitido una orden de detención contra Rubiales por el momento, aunque si este no regresa a España, podría estar en juego el tratado de extradición entre República Dominicana y España. Para esclarecer cuáles son o no las consecuencias penales de la no presentación voluntaria de Rubiales, 20minutos se ha puesto en contacto con el abogado penalista experto en extradición, Juango Ospina.

En el supuesto de que la Fiscalía solicite una orden de detención del expresidente de la RFEF, esta se ejecutará de manera directa en todo el territorio nacional: "En el momento en el que él esté identificado y ubicado, se procederá a su detención y puesta a disposición de la autoridad competente. En este caso sería el Juzgado de Instrucción de Majadahonda el que decidirá posteriormente si queda en prisión provisional o queda en libertad condicional a la espera del juicio".

No obstante, también cabe la posibilidad de que España solicite a la Interpol la búsqueda y detención de Rubiales: "Esto quiere decir que si está en un hotel registrado, puede ir la policía dominicana al hotel, lo detienen y se lo llevan a comisaría. En ese momento se iniciaría con el país con el que se encontraran, un procedimiento de extradición activa ejercida por España. Es decir, solicitarían las autoridades dominicanas que lo entregaran".

Rubiales podría oponerse a la extradición

Eso sí, cabe la posibilidad de que Luis Rubiales se acoja a la normativa dominicana para oponerse a la extradición, proceso que podría durar "entre seis meses y un año refiriendo y alegando que en España se le está vulnerando el derecho de defensa a un juicio justo", tal y como nos asegura el letrado experto en la materia.

En este supuesto se tendría que entrar a valorar si la República Dominicana decide entregarlo o no, tal y como nos explica: "Si decide entregar, se puede quedar en República Dominicana por 20-25 años hasta que se pase la prescripción de los delitos imputados".

Asimismo, el expresidente de la RFEF también podría barajar la opción de marcharse a otro país: "Si sale de República Dominicana y vuelve a uno de los países que tienen convenios con la Interpol, se procedería automáticamente a la detención y puesta a disposición de las autoridades españolas".

Por el momento, este miércoles se procedió al registro de la casa de Luis Rubiales en Granada y este tendría previsto volver a España el próximo 6 de abril. Por el momento, se encuentra en calidad de investigado y podría ser detenido a su llegada. También está en ese país centroamericano su amigo Francisco Javier Martín, conocido como 'Nene', un exfutbolista que podría ser también arrestado a su vuelta a España.