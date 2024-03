Los registros en la RFEF interrumpen la concentración de la selección: "No tenía ni idea"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando y ha realizado numerosas detenciones durante la mañana de este miércoles, algo que ha pillado desprevenidos a buena parte de la Federación y que incluso ha interrumpido la concentración de la selección.

Esta mañana se ha producido la llegada de los jugadores de la selección española a la Ciudad del Fútbol de las Rozas para afrontar nueve días de concentración en los que jugarán dos partidos amistosos, primero frente a Colombia en Londres y el segundo ante Brasil en el Bernabéu.

Lo que no se esperaban ni los futbolistas ni todos los medios que se encontraban allí cubriendo el entrenamiento, es la aparición de la Guardia Civil, los cuales han practicado una docena de registros y varias detenciones.

No obstante, esto no ha impedido que la selección se haya concentrado con la mayor normalidad posible ni que se suspendiera la rueda de prensa que estaba prevista de David Raya.

El portero ha asegurado que no tenía conocimiento alguno sobre las investigaciones y registros que se han producido en la sede de la RFEF: "No tenía ni idea. Nos hemos levantado, hemos desayunado... y hemos entrenado con normalidad. No me he dado cuenta de lo que estaba pasando".

Mientras, los registros también han sorprendido a los miembros de la Federación, tanto a sus directos como a los componentes de su Comisión Gestora. Esta misma tarde estaba prevista una reunión a las 16:00 horas con motivo de la convocatoria de elecciones a la presidencia de la RFEF, reunión que, de momento, se desconoce si tendrá lugar o no.

El registro, que todavía continúa, está dirigido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía contra Corrupción y la Criminalidad Organizada.

El juzgado comenzó a investigar en junio de 2022 el contrato para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí firmado en 2019 por el entonces presidente federativo, Luis Rubiales, con el empresario y exfutbolista Gerard Piqué, tras la denuncia, presentada el 30 de mayo de 2022 por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe).

La denuncia no solo se dirige contra Rubiales, sino también contra la RFEF, el exjugador del Barça Gerard Piqué y su empresa Kosmos, al considerar que su actuación perjudicó el patrimonio del organismo.