Gerard Piqué opina sobre el fútbol moderno: "La experiencia en casa, en pijama, con galletas en el sofá, es mejor que ir al estadio"

En una entrevista con el diario 'The Times', Gerard Piqué ha repasado una buena cantidad de temas, entre los que se encuentran la situación actual del Barça, su relación con el Real Madrid y la Selección o de dónde vino la idea de arrancar la Kings League.

"Una de las razones por las que empezamos la Kings League es porque vi a mis hijos viendo un partido de fútbol y después de diez minutos estaban en sus teléfonos, sus tablets, viendo otra cosa. El fútbol compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Cada uno tiene su límite de tiempo. El fútbol durante 90 minutos ya no es tan emocionante. Los clubes pagarán a los aficionados para que vayan al estadio, porque la experiencia en casa, en pijama, con galletas en el sofá, es incluso mejor que ir al estadio", categorizó Piqué, muy crítico con el fútbol moderno.

El catalán asegura que el modelo de fútbol actual no atrae a la juventud: "Tenemos que encontrar formas de marcar más goles o asegurarnos de que un partido no termine en empate. El fútbol tiene miedo al cambio. Tiene una enorme historia, es muy tradicional, pero el cambio llegará, debe llegar. Un partido de 90 minutos que puede terminar 0-0 es muy difícil de entender para la nueva generación".

Piqué no solo ha hablado de la Kings League, sino que también ha repasado la actualidad del Barça, apuntando a una posible continuidad de Xavi: "igual se queda". En cuanto a su hipotético sustituto, ha señalado dos nombres: "Hay dos candidatos obvios, para entrenar al Barcelona necesitas un tipo específico de entrenador que entienda la manera de jugar del Barça, así que las opciones son menos. Creo que los candidatos claros son Guardiola, porque tiene un pasado y es el mejor entrenador actual, y Arteta. Él también sería bueno, entiende el Barcelona y ha jugado para el Barça",

El exdefensa del Barça también ha recordado uno de los culebrones más sonados de la última década, los pitos con la Selección: "Me encantaba aquello, cuando iba con la Selección y los fans me pitaban me encantaba. A la gente le gusta que los jugadores estén en silencio y es una de esas cosas que hace daño al fútbol. Lo que los clubes están haciendo es intentar proteger a los jugadores y que aparezcan menos, que hablen menos, y hay una generación de jugadores que no dicen nada. No sabemos nada de ellos".

Al hablar de su relación con el Real Madrid, Piqué ha ensalzado la figura del FC Barcelona: "En España todo viene de la capital. Los periódicos, todo, aman Madrid y luego Barcelona es como "bueno, bien', pero a veces sientes que no eres parte del país. Eso es lo que el Barcelona representa y es algo que a Madrid le encantaría abrazar pero no puede. La manera en la que jugamos al fútbol es un ejemplo para el mundo, porque cuando ganamos ganamos de una manera que gusta a la gente, es algo que Madrid nunca tendrá".