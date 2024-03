El extraño comportamiento del boxeador Ryan García en redes: "Cuando sea presidente daré un millón a cada ciudadano"

El boxeador Ryan García prometió hace unos días retirarse de las redes sociales para centrarse, única y exclusivamente, en entrenar y descansar para la pelea del próximo 20 de abril ante Devin Haney, campeón del peso superligero.

Los extraños comentarios que ha realizado el luchador estadounidense en sus redes sociales ha provocado que ciertos organismos del deporte vigilen de cerca la salud mental del deportista. Mauricio Salaimán, presidente del WBC, sugirió realizar una evaluación psicológica a través de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, pero el 'KingRy', tal y como apodan a Ryan, se negó rotundamente.

Tras un breve parón en redes sociales, García ha vuelto a la carga y ha prometido "dar un millón de dólares" a cada uno de los estadounidenses que voten al boxeador para convertirse en nuevo presidente de los Estados Unidos de América.

"Ofrezco un millón de dólares a cada uno. ¿Podemos conseguir un cambio de requisito de edad para la presidencia?. Mi primer paso como presidente es hacer que esta tierra sea libre y darle a cada ciudadano un millón de dólares", aseguró Ryan García.

El deportista, a través de un directo en Instagram, aseguró que si logra ser presidente "no habrá más secretos con el pueblo": "Por favor, ayúdenme a ser presidente y que se haga la voluntad De Dios, no la mía. No existirán los archivos clasificados".

Hace unos días, el deportista desveló la táctica que pretende emplear para vencer a Devin Haney: "Podría morderle las orejas a Haney. Mike Tyson mordió una oreja de su rival. Yo voy a morder ambas. Tengo hambre", añadió en su cuenta oficial de Twitter.

Los extraños mensajes de Ryan Garcia

Ryan es reincidente en este tipo de mensajes extraños en redes sociales. En el pasado, había recalcado que presenció distintas violaciones a menores en un bosque durante 'Bohemiam Grove', una fiesta donde, supuestamente, se reúnen las élites de Estados Unidos. Asimismo, en su cuenta oficial de Twitter se publicó que el luchador había muerto por causas desconocidas, una información que causó el pánico entre sus seguidores más fieles.