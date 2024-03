El enigmático mensaje de Carlos Alcaraz en su firma tras ganar a Aliassime en Indian Wells

Arrasó Carlos Alcaraz al canadiense Felix Auger-Aliassime para pasar a los octavos de final de Indian Wells. El murciano no dejó opción a su oponente, ganándolo en tan solo una hora y 17 minutos por 6-2 y 6-3. Un juego agresivo y directo le permitió ya estar en la siguiente ronda, donde se enfrentará al húngaro Fabian Maroszan.

Pero, además de llamar la atención con su calidad sobre la pista, el número dos del mundo ha hecho arder las redes con un enigmático mensaje que dejó en su firma en la cámara de televisión como ganador del duelo ante Aliassime.

"N. See you soon", escribió Carlos Alcaraz en esa cámara, lo que en español quiere decir "N. Nos vemos pronto". Tan solo él sabe a quién va dirigido ese mensaje, lo que ha generado gran expectación.

El propio Alcaraz ha entrado en el juego de ese enigma bromeando en sus redes sociales respondiendo al vídeo del momento con varios emoticonos: primero unos ojos y después una carita tapándose la boca.

🤭 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) March 10, 2024

Poco después, el murciano añadió otro tuit simplemente con una 'N' y un emoticono mostrando la lengua, a lo que sus seguidores han dejado todo tipo de apuestas sobre a quién se refiere: Novak Djokovic, Rafa Nadal, el 'Nano' Fernando Alonso... pero parece que tocará esperar para saberlo.