El peligroso momento de Jorge Martin con una pegatina en su espectacular vuelta rápida: "No veía"

Jorge Martín arrancó el curso 2024 de la mejor manera posible en la clasificación de este sábado en el circuito de Losail. El madrileño hizo el récord histórico de vuelta en Qatar y se hizo con una valiosísima pole... ¡Sin ver el trazado por culpa de una pegatina de su casco!

Así lo desveló tras bajarse de la moto con esa primera posición de la parrilla de salida bajo el brazo gracias a la vuelta 'extraterrestre' de 1.50.7 con la que destrozó el récord histórico del circuito.

"Tiempazo, la verdad que estoy muy contento, además he tenido un problema porque he tirado del tear off (plásticos que cubren la visera y se retira de manera rápida para mejorar la visibilidad del casco) y se me ha quedado una pegatina en medio de la visera y no veía bien, pero bueno, me he dicho 'intento una vuelta así, ya que luego tengo otras dos' y... me ha salido", dijo tras saludar a su equipo.

"He intentado bajar el tiempo, pero me he encontrado la bandera amarilla que me ha impedido mejorar", añadió en un alarde de ambición antes de valorar las sensaciones. "El ritmo es bueno, me siento cómodo y creo que estamos fuertes para las carreras. En cuanto la sprint, lo veremos, pero me encuentro bien y saliendo primero me facilita un pelín las cosas, parigualmente hay pilotos muy competitivos, intentaremos poner nuestro ritmo y a ver quién está en la pelea",zanjó.