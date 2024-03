La defensa a ultranza de Ancelotti a Real Madrid TV: "Expresan una opinión desde su libertad de expresión, como hacéis vosotros"

La crispación en torno al arbitraje español desde que saliese a la luz el caso Negreira no ha parado de crecer, especialmente entre los aficionados, con los colegiados españoles cada día más en tela de juicio tras actuaciones tan cuestionables y polémicas como la de Gil Manzano el pasado sábado en Mestalla.

Por eso mismo, de un tiempo a esta parte, Real Madrid TV viene emitiendo reportajes sobre el desempeño de determinados árbitros antes de pitarle al conjunto blanco, para poner sobre aviso a sus seguidores antes del encuentro denunciando la mala praxis de los colegiados en ciertas situaciones. Una denuncia a todas luces legítima, pero que no agrada a mucha gente.

Sin ir más lejos, el Sevilla denunció a Competición el vídeo dedicado al trencilla que arbitró su duelo liguero en el Santiago Bernabéu hace una semana, pero quedó en nada. Del mismo modo, muchos otros clubes y aficiones ponen el grito en el cielo con cada clip del estilo, granjeándole múltiples críticas al Real Madrid por intentar supuestamente condicionar a los árbitros antes de los partidos.

No fue, sin embargo, el club blanco el que estuvo pagando -no se sabe a ciencia cierta todavía hoy para qué- al vicepresidente del CTA durante casi dos décadas, pero poco parece importar. El Real Madrid siempre tendrá sobre sí, haga lo que haga y demuestre lo que demuestre, la sombra de la duda y la sospecha, la perenne acusación de ser el equipo del Gobierno, el equipo del régimen, el más favorecido del país.

Contra ese relato lucha ese tipo de contenido emitido por Real Madrid TV, del que se ha llegado a insinuar o filtrar -sin demasiada credibilidad- que no hace bien a sus propios jugadores y que no acaba de gustar en el vestuario. Nada más lejos de la realidad, parece ser, si atendemos a las palabras dedicadas por Carlo Ancelotti a la tele del club en su defensa este martes en rueda de prensa.

Ancelotti explicándole a los periodistas que los vídeos de RMTV se encuadran dentro de la Libertad de Expresión. Que podrido está el periodismo para que lleguen a tirar piedras sobre su propio tejado. pic.twitter.com/oRUukiidZh — Natalia Pastor (@NataliaPastor) March 5, 2024

"¿Piensa usted que los vídeos de Real Madrid Televisión perjudican al equipo?", le inquirió una periodista acreditada de la cadena Gol TV; cuestión a la que el técnico italiano respondió con la elegancia y el sosiego que le caracterizan: "Ya he contestado a esto. Estoy un poco sorprendido porque no tenéis en cuenta, vosotros, la libertad de expresión. Es un medio de comunicación que expresa una opinión, y punto, como la expresáis vosotros".

Una postura tajante para descartar cualquier malestar posible a nivel deportivo por la labor periodística de un medio que, siendo afín y perteneciente al Real Madrid, efectivamente no deja de ser un medio de comunicación regido por esa libertad de expresión. Un concepto, por cierto, al que ya recurrió 'Carletto' antes de la visita a Valencia para explicar el mismo tema: "En el vestuario es un tema que no hablamos, has hablado muy bien de la libertad de expresión que es un tema sagrado para vosotros, no tengo nada que añadir."