El gran regreso de Márquez: nueva moto, mucha ilusión y ganas de reivindicarse

Apenas quedan días para el arranque oficial del Mundial 2024 de MotoGP y todas las miradas apuntan a un solo garaje, el de Gresini Racing, donde Marc Márquez prepara una esperada vuelta a los podios tras el calvario vivido en los últimos años junto a Honda. Los test con su nueva moto sembraron la ilusión, y aunque el de Cervera pida calma, las expectativas de la afición son tan incontenibles como sus ganas de volver a acumular trofeos cada fin de semana.

Su nueva aventura empezará en el circuito de Losail, Qatar, donde se subirá por primera vez en una prueba oficial a su nueva moto. "Soy el primero que tiene la misma ambición y soy el primero al que le gustaría ganar, pero en los dos últimos años no he conseguido ganar una carrera", declaró recientemente para calmar las aguas... pero no lo ha conseguido.

Las buenas sensaciones que dejó en el circuito de Cheste rompieron el termómetro de la ilusión, y desde entonces no hay nadie que crea que estos meses de adaptación a la moto campeona hayan podido ser malos para el talento de Cervera.

En cualquier caso, Márquez, uno de los pilotos más experimentados del Mundial, no rechaza esa nueva ola de esperanza, sino que la recibe con los brazos abiertos: "Entiendo, y estoy agradecido, de que haya mucha expectativa por parte de la gente, porque esto es buena señal. Es trabajo mío el evadirme de todo esto, no empezar la casa por el tejado, sino por la base, poco a poco", dijo al respecto.

Ahora parte con las mismas condiciones que Pecco Bagnaia y Jorge Martín, por lo que las cartas son las mismas para una partida liderada en lo moral por el italiano. Pecco es el candidato a todo con el equipo de fábrica, pero Márquez es consciente de lo que puede hacer: "Saltas a la moto campeona, así que está en tus manos..."

La batalla se prevé intensa, especialmente cuando hay mucho más en juego que el Mundial. El asiento en el Ducati Lenovo Team es pretendido por muchos y la llegada de Márquez a un equipo satélite puede ser el gran desencadenante de un efecto dominó capaz de hacer tambalear el trono de la marca dominadora.

Es este fin de semana cuando el piloto debe demostrar si su elección fue la correcta o no, con un mono diferente y contra las motos con las pegatinas que lució en su mono durante toda su carrera. "Aún no me veo con los colores porque tras tantos años vestido del Repsol Honda Team es difícil...", llegó a asegurar el seis veces campeón de la categoría reina, candidato al séptimo título desde este mismo viernes.