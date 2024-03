El incendio que marcó la carrera de Camavinga: "Mi padre me dijo que yo levantaría a la familia"

Eduardo Camavinga ha tocado techo en su carrera con el privilegiado puesto que ocupa ahora en la plantilla del Real Madrid, un objetivo de vida conseguido con el que cumplió la profecía de su padre. Él sería la salvación de la familia, así se lo aseguró al ahora brillante centrocampista el día que vio arder su casa y se derrumbó por primera vez ante el pequeño Eduardo.

Es la historia que marcó la vida del joven futbolista del Real Madrid, un duro episodio que ahora sale a la luz en una entrevista ofrecida por el jugador a Movistar Plus+: "En ese momento estaba en el colegio. Por la mañana vi pasar a los bomberos cerca de mi escuela. No me imaginaba que estaría pasando algo en mi casa...", arranca el futbolista en el adelanto de la entrevista.

"Un profesor nos dijo a mi hermana y a mí que nuestra casa se había incendiado. En un principio no lo creí", relata aún con una mueca de tristeza en su rostro al recordar lo ocurrido.

"Esa fue la primera vez que vi llorar a mi padre", añadió, recordando un suceso que le hizo madurar antes de tiempo. "Me dijo que yo levantaría a la familia. Es una historia que ahora forma parte de mi vida y creo que es lo que me ha permitido ser el hombre que soy hoy en día", subraya en la entrevista.