Luis Enrique vuelve a cambiar a Mbappé, y el francés se sube al palco con su madre

Luis Enrique sustituyó a Kylian Mbappé en el descanso durante el partido que disputaba el PSG ante el Mónaco en el Stadio Louis II. El técnico decidió cambiar al francés por segundo partido consecutivo y en un partido decisivo para terminar de definir la Ligue 1 para los intereses del conjunto parisino.

El delantero no tuvo influencia alguna durante la primera parte y cedió su sitio a Randal Kolo Muani cuando el partido se encontraba empatado a cero y el Mónaco había tenido numerosas ocasiones que consiguió salvar el portero Gianluigi Donnarumma.

A pesar del cambio, una de las cosas que más llamaron la atención del encuentro fue en el momento en el que Kylian, al ser sustituido, en vez de quedarse en el banquillo con sus compañeros como es habitual, subió al palco y vio la segunda parte junto a su madre. No obstante, al final del encuentro, Mbappé volvió a bajar al terreno de juego y fue a saludar también a sus excompañeros del Mónaco. El partido al final terminó con empate a cero en el marcador.

Tras el encuentro, Luis Enrique aseguró que no quería discutir sobre el tema: "Llevo bastante tiempo en el fútbol, deben saber que todo es importante en este tipo de clubes. Tarde o temprano jugaremos sin Mbappé, así que busco la mejor opción para el equipo. Tenemos que acostumbrarnos a eso ¿Un castigo? Mi respuesta es la que he dado. Tarde o temprano, tenemos que acostumbrarnos a jugar sin él. Mi filosofía es pensar en lo mejor para el equipo. No quiero discutir".

"Cuando yo considere oportuno, jugará, y cuando no, no jugará, como hacen todos los entrenadores con sus jugadores", concluyó el técnico del PSG.