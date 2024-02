Christian Horner, absuelto por una investigación interna, seguirá al mando de Red Bull... de momento

Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, lleva semanas en tela de juicio por unas acusaciones que le señalaban por haber actuado de manera inapropiada con una empleada de la escudería austríaca, a la que supuestamente habría estado enviando fotos íntimas y presionando para mantener una relación.

Un rumor que provocó en primera instancia un cierre de filas en Red Bull que no se mantuvo demasiado tiempo, como se pudo observar en los test de pretemporada de Bahréin, donde Horner no lució la equipación de la bebida energética pese a encontrarse en el circuito supervisando todo. Su cese parecía inminente, o así lo entendían voces autorizadas dentro del paddock, pero finalmente no será así... al menos por el momento.

El ingeniero británico ha sido absuelto de toda acusación sobre esa presunta mala conducta tras una investigación independiente que ha llevado a cabo Red Bull. Unas pesquisas lideradas por un abogado independiente que en sus conclusiones desestimó la queja en contra de Horner, que permanecerá a sus 50 años como director del equipo. La denunciante, eso sí, tendrá derecho a apelar.

“La investigación independiente sobre las acusaciones hechas contra el señor Horner está completa y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada. El denunciante tiene derecho de apelación", anunció la empresa matriz austriaca de Red Bull Racing, GMBH, en un comunicado emitido este mismo miércoles.

"Red Bull confía en que la investigación ha sido justa, rigurosa e imparcial. El informe de la investigación es confidencial y contiene información privada de las partes y terceros que ayudaron en la investigación y, por lo tanto, no haremos más comentarios por respeto a todos los involucrados. Red Bull seguirá esforzándose por cumplir con los más altos estándares en el lugar de trabajo", continuó el escrito.

Se trata, aun así, de una investigación que poco o nada tiene que ver con los cauces judiciales que pueda emprender la supuesta víctima de Horner, que podría por lo tanto tener que enfrentar un proceso e investigación judicial en su contra todavía. Sin embargo, es un paso positivo para el directivo inglés, que ha logrado despejar momentáneamente la sombra de la sospecha.

Desde que Red Bull Austria confirmó que Horner iba a ser objeto de una investigación interna, hace tres semanas y media, ha estado bajo una intensa atención mediática que incluso se dice que ha impactado en su vida familiar con su esposa 'Spice Girl', Geri Halliwell. Horner aseguró en el lanzamiento del nuevo coche del equipo, en Milton Keynes, que ella había sido un gran apoyo, pero fuentes han dicho que la tensión sobre ella ha sido considerable.

Horner fue objeto de una denuncia formal por parte de la empleada, que lo acusó de comportamiento controlador. Como consecuencia, tuvo que afrontar un interrogatorio de diez horas por parte de un abogado en el centro de Londres, y más preguntas de los medios de comunicación durante las pruebas en Bahréin la semana pasada.

Horner negó sistemáticamente las acusaciones de comportamiento inapropiado en todo momento, y continuó desempeñando su papel a pesar del intenso escrutinio, e incluso siguió trabajando junto a la mujer hasta ahora anónima. Además, se mostró confiado en que sería absuelto de cualquier delito, y el personal notó que tanto Horner como su acusadora estuvieron en la oficina en Milton Keynes esta semana.

La presión de los patrocinadores, como sucede en todo lo que rodea a la Fórmula 1, agravó la situación. Ford, que ha firmado una asociación de 200 millones de libras con el equipo campeón del mundo para desarrollar un nuevo motor híbrido para 2026, pidió el domingo una rápida resolución de la crisis amenazando con desvincularse del proyecto, por ejemplo.

Por otro lado, un informe del periódico holandés De Telegraaf afirmó que la queja presentada por la mujer iba más allá del comportamiento controlador y contenía una acusación de conducta sexual inapropiada, basada en mensajes supuestamente enviados por Horner. A pesar de todo, las fuentes han sugerido que no se presentó tal evidencia en la propia denuncia, pero los expertos del equipo siguen temerosos por Horner e incluso si es exonerado, aún podría haber cambios en Red Bull.