Ricky Rubio, en la presentación con el Barça: "El jugador se comía a la persona, no sabía quién era"

Ricky Rubio ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del FC Barcelona de baloncesto. En el acto, celebrado en el Auditori 1899 del Camp Nou, ha estado presente el presidente del Barça, Joan Laporta, así como uno de los directivos del club, Joan Cubells.

El base ya lleva varias semanas entrenando bajo las órdenes de Roger Grimau y el pasado 6 de febrero se hizo oficial su inscripción como jugador del club. Ahora, el jugador ha vuelto de manera oficial y ha hablado de cómo han sido estos últimos meses, de salud mental y de lo que espera con su vuelta.

"Quiero agradecer a la prensa y al mundo del baloncesto cuando pedí privacidad y no sentir ningún tipo de presión. También a la Federación, que me podría haber empujado a jugar, pero optó por apoyarme. Cuando me pasó, entendí realmente lo que significaba La Familia. Esta semana que he estado con ellos, me ha ayudado mucho con mi recuperación", ha comenzado diciendo en la presentación.

Asimismo, ha desvelado los problemas que tuvo para tomar la decisión de parar: "El miedo es relativo y el jugador se comía a la persona, no sabía quién era. Me han hecho ver que se puede manejar el miedo, que los nervios son buenos para activar el mecanismo. A veces nos vamos a extremos y hay muchos grises en esta vida".

"Me sentí la persona más pobre del mundo, no entendía por qué no podía superar un problema más. Pero muy valiente, pensé en mí y en mi prioridad. Le tenía que dar un tiempo y fue la decisión correcta", ha contado sobre lo duro que fue tomar una decisión tan grande.

"Lo que le pedí al Barça no era fácil"

El catalán también ha querido agradecer al FC Barcelona su apoyo en todo momento, así como haber aceptado las condiciones especiales en las que ha vuelto: "Lo que le pedí al Barça no era fácil. Entrar en un equipo profesional a mitad de temporada, con unas condiciones especiales, pero por eso estamos aquí. El vestuario me ha aceptado de una forma increíble. Me he sentido querido y respetado".

Ricky que ha sido ovacionado antes de comenzar la rueda de prensa, también se ha querido acordar de su familia, especialmente de su mujer y su hijo, antes de terminar la misma.

Tras la presentación, se espera que el debut del base catalán con la camiseta azulgrana, sea el próximo viernes 1 de marzo en el partido de Euroliga ante el AS Mónaco en el Palau Blaugrana. Todo ello, eso sí, si sus molestias en la rodilla no se lo impiden.