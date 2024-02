Ricky Rubio: "No me he sentido solo en ningún momento. He sentido un apoyo muy grande"

Después de que el Real Madrid se impusiera ante el Barcelona en la final de Copa del Rey por 96-85, todas las miradas se han centrado en Ricky Rubio. Sobre todo, después de que Sergio Scariolo anunciara que era uno de los convocados por la Selección española. Ahora, el base ha hablado por primera vez tras su regreso en una entrevista que le ha concedido a la Federación Española de Baloncesto.

El base, que lleva sin jugar desde un encuentro el pasado 23 de abril de 2023, ha hablado de cómo son sus sensaciones con su vuelta a La Familia: "La verdad es que se echaba de menos. El ambiente que hay es espectacular. Además, vienen jóvenes con mucho talento y con ganas de enseñar un poco todo".

Con su regreso, el catalán se siente como un novato más: "Con nervios, como si fuese un rookie más, otra vez. Me hacía mucha ilusión volver a la Selección. Fue donde lo dejé. Es un punto y seguido después de esta experiencia y aquí en Zaragoza hemos jugado unas cuantas veces y siempre ha sido una afición entregada a la Selección y se respira mucho baloncesto. Es un sitio idóneo para volver".

Asimismo, Ricky ha explicado que, a pesar de todo lo que ha sucedido, se siente jugador de baloncesto y es gracias al apoyo que ha recibido: "No me he sentido solo en ningún momento. He sentido un apoyo muy grande. Tanto en la Selección como en la NBA en su momento como en todo el baloncesto y eso me ha ayudado muchísimo en un momento tan duro".

"El Preolímpico va a ser bonito, esperemos que con un final feliz, pero antes tenemos esta prueba de fuego también para el Eurobasket 2025, y son dos rivales de gran nivel que en el pasado nos han dado problemas y tendremos que dar nuestro máximo para poder salir con la victoria, pero también con buenas sensaciones para que este verano el proceso sea más rápido de lo normal", ha asegurado sobre la posibilidad del Preolímpico.