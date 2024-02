Xavi Hernández, de nuevo molesto con el horario: "No tiene lógica jugar el sábado"

Xavi Hernández ha dado una rueda de prensa previa al partido que disputará el FC Barcelona contra el Getafe este sábado a las 16:15. El Barça no puede fallar, ya que se encuentra tercero en la clasificación, a ocho puntos del Real Madrid. El técnico ha hablado de cómo ve a su equipo de cara al partido y también se ha vuelto a mostrar molesto con el horario que le ha tocado a su equipo.

"Hubiese sido mejor ponerlo el domingo o lunes. Pero nos toca ese horario y no hay excusa. Competiremos e intentaremos ganar", ha asegurado el técnico en relación con el horario de esta jornada. Asimismo, cuando le han insistido, ha continuado diciendo: "Ya he contestado a la pregunta. No tiene lógica jugar el sábado, pero no es excusa. Pero hubiera sido mejor jugar domingo o lunes, pero no ha podido ser".

A Xavi también le han preguntado sobre cuál cree que debe ser el perfil que tiene que tener el técnico que le sustituya: "Yo tengo una opinión, pero son Deco y Lapota los que tienen que decidir. Debe tener el ADN que tenemos dentro nosotros".

"La decisión fue acertada, el paso era necesario. Y no varía que el club necesite un cambio a final de temporada. Estamos compitiendo mejor y la decisión que tomé es acertada, sí", ha dicho sobre su decisión de marcharse del club.

Xavi también ha asegurado que, en el caso de que consigan la victoria, podrían descansar más: "Nos daría más tranquilidad y una semana para descansar. En caso de ganar dormiríamos en la segunda posición. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra faena, que es ganar los tres puntos. Pero hablamos demasiado en rueda de prensa. Es el momento de actuar. Hemos tenido una reacción muy buena, pero tenemos finales de aquí a que termine la temporada".

Además, considera que, aunque sea muy complicado, LaLiga no está aún decidida y van a ir a por ella: "Hasta que matemáticamente podamos, la lucharemos. Cada semana es una historia diferente. Los que no podemos fallar somos nosotros, y menos en casa. No tiramos la toalla por la Liga, aunque sepamos que está complicado".