"A España le queda mucho por aprender a nivel de ayudas y formación de snowboard"

Más de dos décadas después, Fidel Alonso continúa como un pequeño iceberg en el océano, uno de aquellos primeros locos que poblaron las estaciones de nieve montados en tablas de snowboard. Él es uno de los pocos privilegiados que vive del snowboard en España desde el inicio de su carrera, compaginándolo además con otras inquietudes que le motivan como las charlas inspiracionales en empresas o las cámaras de televisión. Ahora, en plena temporada y en busca del paraíso nevado, aterriza en Formigal y su cercano Balneario de Panticosa. No ha podido elegir mejor escenario para hablar en primer persona y en tercer persona de su deporte amado, cuya burbuja explotó hace tiempo.

Bueno, y ya con su edad, ¿cómo sigue madrugando, soportando frío, golpes y de arriba a abajo para hacer snowboard?No te engañaré en decirte que ahora soy mucho más selectivo a la hora de elegir cuándo subo a la montaña por el estado de la nieve, la meteorología… o el mero hecho de respetar molestias y lesiones, algo que antes era completamente distinto por las exigencias de agenda y competiciones. Daba igual que las pistas estuvieran heladas, granizase o no hubiera visibilidad por niebla, simplemente subías a entrenar precisamente en esas condiciones porque te hace un rider mucho más hábil y espabilado, y sobre todo te hace salir de apuros en más de una ocasión donde más de uno apretaría muy fuerte el culo. Pero la realidad es que hacer snowboard es algo tan, tan, tan divertido, que me siento muy afortunado de seguir encima de la tabla como profesional tras 26 años dando vueltas y saltos por todo el mundo. Resumiría mi respuesta en que básicamente lo hago porque me hace muy feliz.

Su momento más inolvidable sobre su querida tabla...Ufff… difícil respuesta. A ver, tengo más de un momento imborrable en todos estos años, pero sin duda, uno de ellos fue cuando tuve la oportunidad de hacer un descenso extremo desde un pico remoto de las Montañas Rocosas (Canadá) al que accedimos en helicóptero. Estaba con mi compañero Israel Planas, que seguro está leyendo esta entrevista desde el cielo. Nunca nadie hasta la fecha había descendido anteriormente ese pico por su dificultad e inclinación salvaje, y dos españolitos llevaron a cabo esa hazaña, bautizando ese descenso con el nombre 'Spanish Glow' y abriendo una nueva ruta en la que nos jugamos el pellejo. De las pendientes más pronunciadas y heavys que he surfeado nunca sin duda.

¿Cómo pinta el futuro?Por un lado estoy muy ilusionado con el crecimiento que está teniendo el programa de tv On The Ride que empecé a presentar y dirigir hace ahora algo más de un año en LA LIGA+ TV y también a través de MOVISTAR+ TV, donde un personaje famoso me acompaña en cada episodio para ser entrevistado durante una aventura diferente. Por otro lado, seguir con mi carrera encima de la tabla en esta segunda etapa de reinvención personal y deportiva donde comparto mi surfing en la montaña con todos los apasionados de la nieve tanto en las estaciones de ARAMÓN y el Balneario de Panticosa -que son “mi casa”- así como en otros rincones del globo. Y fuera de las pistas, además de mi pasión por el mundo del marketing y corportativo, espero el nacimiento de un libro de carácter inspiracional en el que llevo trabajando más de ocho años, además de darle más presencia a otra de mis pasiones, como son las ponencias motivacionales para entidades y empresas donde comparto mis experiencias aplicadas con practicidad al desarrollo personal, emocional y el mundo laboral.

No da la sensación de que la burbuja del snow ha explotado, al menos a nivel de competiciones? ¿Por qué crees que ha pasado? ¿Le ves solución?Por desgracia, España no se puede comparar a otras potencias que no solo tienen garantizada la nieve mucho más que en nuestras montañas por su condición geográfica, sino que a nivel de ayudas y formación nos queda mucho que aprender, o mejor dicho, aplicar, y eso que ya hemos demostrado que tenemos atletas españoles haciendo grandes resultados internacionalmente. Y esto al final afecta a los eventos y competiciones. Es una evidencia que tras las diferentes crisis económicas han desparecido circuitos y competiciones de snowboard en España que dotaban de premios económicos, prestigio y patrocinios a los atletas por la promoción que estos generaban, y por desgracia ese escenario ha desparecido. Pero aparte de este problema intrínseco en sí en un deporte nicho como este, veo un problema mayor en mi opinión y por el que numerosos deportistas -y no solo de snowboard- se quedan por el camino, y es la carencia enorme que hay en cuestiones de formación y educación para que un atleta sepa manejarse básicamente con una hoja de ruta que pueda construir según sus intereses. Te digo una cosa: Michael Jordan, Tiger Woods, Messi, o cualquier otro referente galáctico en deporte, son únicos y los número 1 en lo suyo, así que desde el número 2 para abajo hay que hacer un esfuerzo extra para completar lo que significa ser un rider de un deporte de acción, que mezcla tu nivel sobre la tabla junto a tu exposición mediática y buen saber hacer, y esto requiere una profunda evolución personal y trabajo en inteligencia emocional. En todos estos años, he perdido la cuenta de la cantidad de talento que he visto tirado por la borda, y es que aquí no se trata de hacer solo goles.

Fidel Alonso, con su tabla en Aramón Formigal Panticosa. Aramon

¿Las estaciones siguen adaptándose al snow?Menos mal que ya quedó atrás aquella época donde el snowboard era el patito feo y se nos prohibía el acceso en algunas estaciones, o en el mejor de los casos debíamos llevar obligatoriamente un leash atado a la bota como si fuera una tabla de surf. Hoy por hoy existe absoluta normalidad e incluso se apuesta por la imagen cool del freestyle y prácticamente todas las estaciones te ofrecen mínimamente un snowpark. Por ejemplo, en las estaciones de ARAMÓN donde yo estoy habitualmente, hay un equipo humano formidable y específico en construir y mantener diariamente estas zonas para el disfrute de los aficionados y para todos los niveles.

¿Cree que el cuerpo terminará pasándote factura de tanto golpe?De hecho ya me ha pasado factura de algún modo pero es algo que he asumido y controlado todo lo que he podido. Tengo en mi haber diferentes cirugías y episodios delicados de salud pero es algo que siempre he aceptado dentro del margen de error más mínimo posible ¿y como lo he hecho? En primer lugar invirtiendo en mi cuerpo y cuidados (salud mental también, en efecto) con fisioterapia y osteopatía continuada desde hace más de 25 años de forma habitual aunque no esté lesionado, por mera prevención y puesta a punto. Aparte de rodearme de los mejores especialistas a nivel médico deportivo y en preparación física.