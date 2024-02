El sobrecogedor testimonio de Tom Lockyer tras su paro cardíaco en pleno partido: "Sé que literalmente morí"

Los problemas de corazón y las muertes súbitas paralizan de vez en cuando el mundo del fútbol con casos que no por ser aislados dejan de ser preocupantes. Ejemplos como el de Christian Eriksen en la pasada Eurocopa vienen a la mente al tratar el tema, pero es un problema que puede afectar a jugadores de distinto nivel y de características completamente opuestas.

El caso más reciente al máximo nivel fue el de Tom Lockyer, jugador del Luton Town, que cayó desplomado sobre el terreno de juego y tuvo que ser intervenido de urgencia por los servicios médicos durante más de 15 minutos el pasado 16 de diciembre en el choque de Premier League ante el Bournemouth. El partido se suspendió, y el fútbol inglés, europeo y mundial tuvo que contener el aliento durante unos instantes.

El futbolista, afortunadamente, sobrevivió al paro cardíaco y ya se encuentra recuperándose, pero hasta ahora no había sido capaz de hablar de su experiencia y del suceso que casi le cuesta la vida. Sin embargo, dos meses después, ha querido romper su silencio en una entrevista con Sky Sports que impacta por la crudeza de su testimonio: "Mi corazón se detuvo durante dos minutos y 40 segundos. Sé que literalmente morí".

"Ese día fue simplemente un día normal, lo que lo hace aún más preocupante porque me sentía completamente bien. Estaba corriendo hacia la mitad de cancha y empecé a marearme", continuó explicando el capitán de los 'Hatters', que se fue al suelo en el minuto 66 de partido y con 1-1 en el marcador, haciendo saltar todas las alarmas.

"Luego, me desperté con los paramédicos. He estado buscando respuestas desde entonces, pero no he podido. Era un día más en la oficina", añadió Lockyer, que lógicamente no fue consciente de lo que le sucedió en el momento. "Pude ver que había pánico y estaba desorientado. No podía hablar ni moverme. Estaba tratando de entender lo que pasaba y recuerdo que pensé: ‘Podría estar muriendo aquí’. Fue un pensamiento surrealista no poder responder y sí ver el pánico".

Tuvo muchísima suerte, entre otras cosas porque no era la primera ocasión en la que sufría un problema así en pleno partido. El defensor del Luton Town, en los playoffs de ascenso a la Premier League del pasado mayo ante el Coventry, se desmayó en el terreno de juego de Wembley y, de forma inmediata, tuvo que ser trasladado al hospital, donde fue operado con éxito.

Tras ese episodio, los médicos dieron luz verde para que el futbolista de 29 años siguiera jugando al fútbol con su equipo, pero el problema parece haber persistido. Por eso, Lockyer parece preparado para aceptar lo que venga y para anteponer más que nunca su salud y su vida, incluso si ello implica renunciar al fútbol: "Si no me permiten volver a jugar, puedo decir que fui capitán del Luton en la Premier League y marqué un gol. Hoy estoy agradecido de estar vivo. Tengo el desfibrilador instalado y me siento casi invencible".