Tremendo enganchón en el programa 'El Golazo' entre Dani Senabre y Fernando Burgos: "Eres tonto, te lo digo a la cara"

La próxima visita del Real Madrid a Mestalla para enfrentarse al Valencia en Liga (sábado 2 de marzo, 21.00 horas) está envuelta en polémica desde hace meses por los encontronazos entre la afición 'che' y la estrella merengue Vinícius Júnior, que ha declarado sobre los seguidores valencianistas ante un juez por los ataques racistas recibidos en ese estadio en el pasado.

Sin embargo, esa polémica se ha reavivado en los últimos días después de otra portada de Superdeporte atacando al brasileño, en la que además se desvelaba la letra de una canción que Mestalla le tiene preparada a Vini para esa noche marcada en rojo en su calendario: "Canta y no llores". Una canción que incluye insultos hacia el jugador del Real Madrid, al que llama "tonto", "mentiroso" o "provocador" además de asegurar que los insultos no se deben a su color de piel.

Una forma llamativa de reivindicarse por parte de los hinchas valencianistas que ha causado un revuelo social y mediático extraordinario. En redes sociales ha dividido a la afición entre los que apoyan al crack brasileño y los que creen al Valencia y su afición, pero la unanimidad ha sido evidente en torno a lo que podría suceder en el partido. La tensión y la crispación siguen yendo en aumento, y amenazan con sobrecalentar un partido que ya de por sí suele ser de máxima rivalidad.

Por eso mismo, el debate se ha trasladado al ámbito periodístico... y esa tensión y crispación también. En el programa El Golazo de Gol de este martes, sus tertulianos debatían si Carlo Ancelotti debería reservar a Vini en Mestalla o dejarle jugar, debido a que el ambiente y el recibimiento serán más hostiles que nunca. Sin embargo, la verdadera hostilidad se ha desatado en plató entre dos de los contertulios, que han llegado al insulto personal tras discutir sobre esa canción contra Vinicius de la grada che.

El periodista Fernando Burgos, de Onda Cero, se encontraba valorando el mencionado cántico que le espera al '7' blanco en Valencia antes de que se produjese el enganchón. Para él, la afición valencianista ha estado calentando el partido desde el minuto 1, y ha catalogado ese "Canta y no llores" como "tonto" y "cretino" antes de que Dani Senabre, periodista de la Cadena Cope, le increpase desde Barcelona.

"Burgos, no me toques los cojones porque tengo para ti también, eh Burgos", comenzó alzando la voz Senabre, repitiendo la última parte de su frase ante la insistente respuesta de su interlocutor. "¿Qué no te toque el qué?", ha respondido Burgos hasta en tres ocasiones encarándose telemáticamente con su compañero, en un momento en que Manolo Lama, director del programa, trataba sin éxito de poner orden en la discusión: "A ver, de uno en uno".

Los insultos personales han seguido en la línea a partir de ahí: "Es ridículo que un personaje como tú vaya a tertulias a decir que no se puede calentar un partido. Tú, que estás cada semana calentando. Vas cada semana insultando y faltando al respeto. Ahora no me vengas a llorar por una portada que no te gusta", le ha espetado Senabre a Burgos, que no se ha cortado nuevamente a la hora de replicar.

"¿Pero qué dices tú, anormal? El que falta el respeto eres tú, que eres tonto. Te lo digo a la cara, tonto, eres un imbécil", finalizó su intervención Burgos, cortado de raíz como Senabre por un Manolo Lama al que no le quedó más remedio que expulsar a ambos periodistas de sus respectivos platós: "Fuera los dos".