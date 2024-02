El Bayern condena "enérgicamente" los "repugnantes y despreciables" insultos racistas hacia Upamecano

La sorprendente derrota del Bayern de Múnich ante la Lazio en su visita a Roma para la ida de los octavos de final de la Champions ha causado estragos en el club alemán. La figura de Tuchel en el banquillo está más cuestionada que nunca, eliminado en Copa y más lejos que nunca del Leverkusen de Xabi Alonso en la Bundesliga, y con un Harry Kane en horas bajas que parece arrastrar su mala suerte con él.

Sin embargo, el encuentro dejó otro señalado que pagó más que nadie la frustración de su afición por la derrota de su equipo, especialmente en redes sociales, cuando la actuación coral del Bayern fue un despropósito. Un episodio de ataques personales más habitual de lo deseable que, para colmo, incluyó insultos racistas hacia Dayot Upamecano.

El central francés fue atacado con multitud de insultos racistas en su cuenta de Instagram después de ser expulsado en el minuto 67 por una dura entrada en el área sobre Gustav Isaksen. La entrada, temeraria y descuidada, provocó además el penalti con el que el conjunto italiano se adelantó en la ida de la eliminatoria continental, pero en ningún caso o escenario justifica una reacción así.

Esa opinión ha compartido también el consejero delegado del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, también en redes sociales. Desde los canales oficiales del club bávaro, condenó los "despreciables" y "repugnantes" insultos racistas online contra el defensa francés del conjunto muniqués.

"Lo que me molestó especialmente fueron los comentarios repugnantes en las redes sociales después. Sólo puedo decir que es despreciable. Este tipo de turba racista no es nuestro mundo. Eso no es el Bayern. Es algo que no vamos a tolerar", declaró Dreesen, aunque reconoció que la acción de la falta fue "muy desafortunada".

El Bayern ya condenó los comentarios contra su central en un comunicado previo de manera tajante. "El Bayern condena enérgicamente los comentarios racistas dirigidos a Dayot Upamecano en las redes sociales. Cualquiera que comente palabras de odio como éstas no es aficionado de nuestro club", escribió la entidad en 'X'.