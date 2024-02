La preocupante imagen de Neymar en su regreso a Arabia Saudí que siembra las dudas sobre su estado físico

Neymar ya se encuentra de vuelta en Arabia Saudí, donde apunta a seguir rehabilitándose de la grave lesión que sufrió meses atrás, pero la imagen que ha mostrado al mundo a su llegada al Golfo Pérsico dista mucho de la que su club, compañeros y aficionados esperaban y deseaban. Tras muchos rumores y polémicas respecto a su salud, dieta y entrenamiento, el brasileño ya ha sido visto vestido de corto para entrenar... y su aspecto físico ha dado la vuelta al mundo.

A sus 31 años, el extremo hace tiempo que no atraviesa su mejor momento. Como consecuencia, tuvo que dejar el Paris Saint-Germain, y sin ofertas tentadoras en Europa, ya se ha 'retirado' a un fútbol de mucho menos nivel. Eso no quiere decir que no se trate de un fútbol y de una Liga exigentes, o que su club y su hinchada no reclamen de él lo que saben que puede aportar cuando está centrado.

Sin embargo, Neymar se ha tomado el cambio con una filosofía muy distinta, quizá menos profesional y más apegada a la que, por otro lado, siempre ha sido su verdadera actitud. Siempre le ha gustado la fiesta, y ahora la disfruta más que nunca incluso lesionado. El jugador del Al-Hilal lleva lesionado desde el pasado 17 de octubre, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su pierna izquierda que le mantendrá en el dique seco hasta finales de 2024 como mínimo, pero no se ha cortado a la hora de aprovechar su 'baja'.

Nada más lesionarse, el futbolista brasileño decidió poner rumbo a su tierra natal para iniciar su proceso de recuperación junto a los suyos. Durante todo este tiempo ha estado muy alejado del Al-Hilal, marcando distancias sin involucrarse en el devenir del club. Una actitud que parecía llegar a su fin con su regreso a los entrenamientos, pero que ha reforzado exhibiendo un estado de forma más que cuestionable.

Antes de regresar, eso sí, el ex jugador del FC Barcelona se ha visto envuelto en varias polémicas, aunque la más grave siempre parezca estar por llegar. Una de ellas fue el famoso crucero que organizó. En él, a pesar de su lesión, se le vio disfrutando y dejando a un lado el descanso que requería por su estado físico, sin ponerse límites ni cuidar lo más mínimo su rodilla.

Historias de Instagram de Neymar Historias de Instagram de Neymar

También fue ampliamente criticado por su aparición en el cumpleaños de Romario, ya no por la fiesta en sí, si no por su aspecto y su salud. Unas críticas que no encajó precisamente bien, ya que unos días después subió una storie a Instagram en la que mandaba callar a sus 'haters' mientras se subía la camiseta para mostrar su torso y demostrar que sigue estando en su peso.

De poco le sirvió ese intento de respuesta a rumores e insidias, ya que las críticas por sus fiestas y por su estado físico actual le han seguido lloviendo. En Arabia Saudí aseguran que el futbolista habría ganado más peso del esperado en todos estos meses, y las imágenes hablan por sí solas. A su llegada a Arabia Saudí ha dejado unas imágenes en las que, además de mostrarse cojeando, su apariencia física deja mucho que desear, pero nada comparado con lo que ha mostrado ya en chándal en su regreso a los entrenamientos.

Y eso que el Al-Hilal le ha recibido por todo lo alto, tal y como han compartido en sus redes sociales: "Bienvenido de nuevo a Riad, nuestro mago brasileño Neymar". Varias personalidades del Al-Hilal le dieron de hecho la bienvenida nada más bajarse del avión, y le obsequiaron con un ramo de flores y un regalo antes de firmar la camiseta a varios aficionados que le esperaban. Junto al mensaje del club saudí ha compartido unas fotos del futbolista en las que aparece con gesto serio, sin apenas sonreír y mostrando sus dificultades para bajar unos pocos escalones.

Al brasileño no le ha importado demasiado su estatus de estrella mundial ni la confianza depositada en él, y sin pudor ni vergüenza ha exhibido en su primera toma de contacto con el césped una cojera evidente que pone en duda la sanación de su rodilla, y un estado de forma que tampoco contribuye a una recuperación positiva, y que le va a granjear críticas y 'memes' a partes iguales. Ya ha realizado ejercicios en el gimnasio, pero a un ritmo muy contenido.