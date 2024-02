La cruda rueda de prensa de Míchel tras la derrota del Girona: "Me han pintado la cara"

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ofreció este sábado una de las ruedas de prensa más crudas de su carrera tras el 4-0 recibido por su Girona en el Santiago Bernabéu con el liderato de la liga en juego. El técnico lamentó la derrota, asumió su "realidad" y se cargó con la culpa del resultado: "Me han pintado la cara y ya está", llegó a declarar abatido.

"Hoy en ningún momento he tenido la sensación de que podíamos ganar. Te sientes un poco más débil, pero esta es nuestra realidad y nos sirve para poner los pies a tierra y seguir trabajando para que la gente joven que tenemos siga creciendo", comentó Míchel en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"No hemos estado al nivel que requiere un Real Madrid a un gran nivel, pero es algo que ya preveíamos. Hemos intentado jugar de tú a tú, pero cuando el Madrid está a su máximo rendimiento, nosotros no llegamos", lamentó el técnico del conjunto gerundense antes de asumir toda la culpa del resultado.

"No tengo nada que reprochar, al revés, creo que mis jugadores han dado todo lo posible, pero ellos en duelos han sido muy superiores. El partido que ha hecho Camavinga, el que ha hecho Vinícius, el que ha hecho Bellingham... buf, realmente no estamos a ese nivel", indicó.

"Aunque creíamos ser capaces de pelear de tú a tú al Real Madrid, no nos ha dado", reiteró. "La máxima responsabilidad es mía porque le he pedido a los jugadores ir a la presión alta, ir a unas situaciones de presión tras pérdida dejando situaciones límites a Juanpe, a Eric, a Yan, a Miguel... Entonces el máximo responsable soy yo", insistió.

"Les quería poner al máximo de sus capacidades porque estamos en una posición privilegiada, porque no teníamos nada que perder hoy, porque había mucho que ganar y porque nuestra imagen más allá del resultado, es ser un club que está creciendo y creo que en eso nadie nos puede decir nada. Evidentemente no ha sido un partido cómodo, pero no creo que nos pueda hacer daño, no nos va a hacer daño", auguró Míchel.

Por último, aseguró que a él y a sus pupilos les tocaba "ver si éramos capaces de hoy venir aquí y demostrar que donde estábamos era posible por méritos propios". Y bueno, me han pintado la cara y ya está. Y no pasa nada", concluyó Míchel en su conferencia de prensa.