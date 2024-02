Xavi: "Estoy más motivado sabiendo que me queda menos en el cargo"

Xavi Hernández ha asegurado este sábado que está "más motivado" sabiendo que le queda "menos en el cargo", tras anunciar que no seguirá la próxima temporada, y ha afirmado que su nuevo "objetivo" es "ir día a día", empezando por el partido de este domingo ante el Granada.

"Mi día a día no ha cambiado. Con Deco tengo relación de amistad desde hace muchos años; en todo lo que pueda ayudar, aun no siguiendo la temporada que viene, ayudaré al club. Si me preguntan, les diré mi opinión y lo mejor para el club y para el equipo. Mi relación con él es extraordinaria. Mi día a día no ha cambiado, incluso estoy más motivado sabiendo que cada vez me queda menos en el cargo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que se centra en el "día a día". "Creo que lo dejé muy claro, no tiene que cambiar nada, estoy centrado en el día a día. La decisión fue acertada, creo que el club necesitaba esto cambio de dinámica y este cambio de rumbo. No me centro en nada más que en el partido de mañana, no pienso ni en Vigo ni en Nápoles. Me he propuesto ir día a día, es mi nuevo objetivo", subrayó.

Pese a la transparencia mostrada, el técnico culé rechazó valorar la sanción a Vitor Roque. "Ya os dije que no voy a hablar más de árbitros, ya dije mi opinión la semana pasada. Con toda la educación del mundo, no os voy a contestar", dijo. "No voy a hablar más de los árbitros, os lo prometí y no os puedo fallar", zanjó al respecto de la polémica.