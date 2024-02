Messi responde a los fans enfurecidos por su suplencia en Hong Kong: "Fue mala suerte..."

Leo Messi se vio obligado a comparecer ante los medios de comunicación este martes para dar explicaciones sobre su suplencia en el duelo amistoso del Inter de Miami en Hong Kong, partido cuyas entradas más baratas salieron a la venta por 112 dólares y que contaba con el argentino como gran atractivo.

"La verdad es que fue mala suerte que no pudiera estar en el día del partido de Hong Kong", dijo antes de relatar el proceso de su lesión tras las molestias notadas en el primer duelo de la gira ante el Al Hilal. "En el siguiente partido contra el Al-Nassr jugué los minutos que jugué para ver cómo me encontraba. Me había hecho una resonancia y salió que tenía un edema en el aductor".

"Lamentablemente, son cosas del fútbol, y en cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong. Es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar, sobre todo en estos partidos que viajamos tan lejos y la gente está ilusionada por ver los partidos nuestros. Ojalá podamos volver y podamos jugar un partido en Hong Kong", zanjó.

El campeón mundial, emblema de este equipo construido por Beckham y los hermanos Mas, no jugó en la exhibición ante el Hong Kong XI por recomendación médica debido a esa inflamación en el abductor. Pero la grada no comprendió su ausencia y propinó una severa bronca al jugador y a Beckham, imagen principal y vertebrador del proyecto.

Los 40.000 espectadores del estadio abuchearon a ambos al unísono pidieron la devolución del dinero de las entradas: "Devolución, devolución, devolución", se escuchó en las gradas, donde varios carteles mostraron el enfado con mensajes como este: "No juega Messi, queremos nuestro dinero".

Tampoco jugará en Japón

Por culpa de estas molestias, el delantero argentino volvió a quedarse entre los jugadores no alineados para el partido amistoso que su equipo, el Inter de Miami, disputa este miércoles en Tokio ante el Vissel Kobe pese a las buenas sensaciones mostradas en la víspera del duelo. "Si soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo", dijo, antes de que se confirmara su baja.