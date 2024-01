Los instantes en los que Xavi confirmó su adiós al Barça: los jugadores no lo sabían y Laporta se emocionó

Después de tres temporadas al frente del Barça, Xavi Hernández pondrá punto y final a su etapa como entrenador culé el próximo 30 de junio. Un adiós que el propio Xavi anunció tras la dolorosa derrota ante el Villarreal (3-5), que hizo emocionarse al presidente Joan Laporta y que los jugadores desconocían pese a que llevaba gestándose varios semanas.

El técnico catalán entró a la rueda de prensa más de una hora después de la conclusión del encuentro y arrancó anunciando su adiós: "Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça, la situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación... lo tenía ya decidido pero creo que es el momento".

"Para mí, el club está muy por encima de las personas. Estoy actuando así porque soy culé, quiero lo mejor para el club", añadió el exjugador. Y reveló la reacción de Laporta al enterarse de su decisión: "Se ha medio emocionado pero me ha entendido".

"Hemos estado reunidos y ha sido una conversación muy humana y de sentido común", ha explicado el catalán, antes de añadir que "a día de hoy", tanto el presidente como los miembros de la comisión deportiva culé (Rafa Yuste, Alejandro Echevarría y Deco), "todavía me mostraban total confianza".

La plantilla no lo sabía

Su marcha fue una sorpresa para el vestuario, al que Xavi no le comunicó su decisión antes de comparecer ante la prensa: "No se lo he dicho a los jugadores, mañana hablaré con ellos... hoy les he visto muy jodidos". Esa es otra de las razones que explican el adiós del catalán, que quiso ser "un hombre de club" y priorizar "el club por encima de mí".

Hernández también valoró el desgaste mental tras tres años al frente del equipo culé. "Ser entrenador del Barça es desagradable y cruel. Sientes que te faltan el respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo, y esto es un desgaste terrible a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Soy un tío muy positivo, pero la energía va bajando hasta un punto en el que dices que no tiene sentido continuar", confesó.

"Este cargo me hace estar menos con la familia", fue lo primero que respondió Xavi cuando le preguntaron por su futuro. Sobre todo estar con ellos, creo que también lo sufren y no puedo ser tan, tan egoísta toda mi carrera... Creo que estaré en casa un tiempo y a descansar que nos hace falta", concluyó.