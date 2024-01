Klopp explica su adiós al Liverpool tras nueve temporadas: "Ya no puedo dar mi mejor versión, mi energía ya no es ilimitada"

Jürgen Klopp ha sorprendido al mundo del fútbol por completo este viernes al anunciar que dejará de ser entrenador del Liverpool la próxima campaña. Una decisión especialmente dolorosa para el público de Anfield, que vio a su equipo regresar a lo más alto del fútbol europeo gracias al técnico alemán, y que el propio entrenador 'Red' ha querido explicar en rueda de prensa.

Tras nueve años en los que ha ganado todos los títulos importantes, incluyendo la Liga de Campeones y la Premier League, la primera en tres décadas para el Liverpool y la primera liga inglesa desde que cambió de denominación, Klopp dice adiós y ha aducido frente a los medios, junto al CEO del club Billy Hogan, varios motivos de peso para justificar su elección.

"Te das cuenta que ya no somos tan jóvenes como antes y no podemos saltar tan alto como podíamos. No es que haya pensando en ello a propósito, simplemente ha pasado. Este club necesita a un entrenador al máximo de su nivel. Cuando supe que no podía seguir, se lo tuve que decir a alguien. Creo que es la mejor decisión, porque quiero mucho a todos y estas cosas me las tomo muy en serio", se sinceró el alemán este viernes en rueda de prensa.

"He estado entrenando durante 24 años y cuando tienes esta clase de carrera tienes que invertir todo lo que tienes. Me he dado cuenta de que mis reservas de energía no son ilimitadas. Prefiero ponerlo todo en esta temporada", añadió a su reflexión Klopp en la previa del choque de dieciseisavos de FA Cup frente al Norwich del domingo.

Aun así, el ex del Borussia Dortmund entró más en detalle para explicar su proceso de decisión: "El verano fue complicado. Trabajamos muy duro para fichar a los mejores jugadores posibles. Cuando llegaron nos relajamos un poco y luego me di cuenta de lo bueno que puede ser este equipo. Me encanta cómo han reaccionado siempre, pero luego hay que pensar a largo plazo. Fichajes, pretemporada... Me di cuenta que no puedo. Llevo seis ruedas de prensa cada semana... Siempre tienes que dar tu mejor versión y nunca he querido ser un mero pasajero".

"Si no puedo seguir, tengo que parar. No era esta mi idea cuando renové mi contrato, estaba convencido al 100% que llegaría hasta 2026. Sobrevaloré mis niveles de energía y pensaba que eran ilimitados. Siempre lo habían sido, pero ya no", aseguró un Klopp exhausto tras una década al frente de uno de los clubes más exigentes del mundo.

Por ese mismo motivo, Klopp no entrenará a nadie el año que viene, ni club ni selección, y además descartó que jamás vuelva a entrenar en un equipo de la Premier League, para algarabía de su afición: "Espero que la afición pueda aceptar mi decisión. No quiero hablar de lo emocional. No quiero decir gracias ni abstraerme. Que quede claro. Esta decisión no tiene nada que ver con lo que siento sobre la afición. Quedan muchos partidos por delante y ya está. Vamos a apretar todo lo que podamos".

Los seguidores 'Red', no obstante, no son los únicos afectados por la marcha de 'Kloppo'. Sus jugadores, muchos de los cuáles llevan junto a él toda su etapa en el banquillo, también han recibido la noticia con estupor: "Hablé con todos juntos. Tenemos mucho vínculo. No me han preguntado mucho porque somos grandes profesionales. Tenemos el acuerdo de seguir trabajando muy duro lo que resta la temporada y están de muy buen humor".

"Normalmente te echan y se lo tienes que comunicar al grupo, pero esta vez ha sido distinto. Teniendo en cuenta lo que hemos ganado debía hacerlo. El año pasado no me echaron y a otros entrenadores les hubieran echado con esos resultados. Eso me daba más responsabilidad. Esta decisión no nos va a afectar. No es una excusa para olvidarnos de los cuatro títulos que están en disputa esta temporada. No puedo hacer el trabajo en el futuro, pero sí este año y eso es lo que haré", prosiguió.