El drama del Badajoz y la explicación de los jugadores a la afición: "Lloro todos los días"

El Club Deportivo Badajoz vive momentos muy complicados en la cuarta categoría del fútbol español, Segunda Federación, y la afición ha dicho 'basta' ante la mala dinámica de resultados. La situación es límite, tal y como ha quedado demostrado este domingo en la tensa conversación entre los jugadores y los desplazados al duelo culminado con derrota ante el Unión Adarve madrileño.

Los gritos de la grada hunden a los jugadores que se acercaron a pedir explicaciones, tal y como muestra un vídeo en el que los protagonistas sobre el césped pidieron algo más de paciencia a una afición enfurecida.

"No podemos descender, que vamos a desaparecer", grita uno de los seguidores antes de que Carlos Cordero, jugador del Badajoz, estalle. "Que no vamos a bajar. Que no vamos a desaparecer. Que yo tengo ansiedad y estoy llorando todos los días en mi casa porque tengo familia (...) a mí también me duele", explica enfadado.

"Sé que es muy difícil lo que os pedimos y más con estos resultados, no nos vamos a ir a Tercera, pero necesitamos estar juntos más que nunca. Os necesitamos", pidió también desesperado Miguel Núñez, que también exigió compasión para sus compañeros.

"Lo estamos pasando mal, esta gente se está dejando la puta alma, la vida, y se lo están llevando a sus casas con sus familias", explica ante las protestas de una grada que ve a su equipo cuesta abajo y sin frenos en la decimocuarta posición de la tabla con 19 puntos.