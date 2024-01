Novak Djokovic y sus dudas sobre una posible retirada: "Sigo hambriento... se trata más de un aspecto emocional"

Novak Djokovic ya está listo para comenzar otro curso más en el Open de Australia, a donde llega con las esperanzas altas tras un gran año 2023, pero también con dudas sobre el momento de su retirada, tal y como ha confesado en una entrevista reciente con el extenista Jim Courier.

En la conversación publicada en el medio Sport Klub el serbio ha confesado sentirse "dividido" entre el Nole que sigue amando el tenis y el padre de familia que no quiere perderse los primeros años de la vida de sus hijos.

"Siempre hay una parte de mí que es el chico joven que adora el tenis y sabe todo sobre el deporte, que da toda su vida por él. Ese chico todavía quiere continuar. En el otro lado, soy padre de dos hijos y estoy lejos de mi familia. Cada vez que viajo por un largo periodo de tiempo, eso me rompe el corazón", ha reflexionado el tenista de Belgrado.

"Siempre estoy pensando sobre hasta cuándo debería jugar, cuántos torneos, si merece la pena", ha dicho antes de desvelar sus pensamientros más profundos, aquellos que le hacen dudar.

"Tengo claro a dónde quiero dirigirme, cuáles son las metas. Sé que los objetivos siguen siendo los Grand Slams y los Juegos Olímpicos, pero aparte de eso, no tengo ni idea sobre qué torneos jugaré o no. Sigo hambriento, quiero seguir compitiendo. Puedo correr durante horas. Se trata más del aspecto emocional, de cuál es mi prioridad. El tenis ha sido mi prioridad durante más de 20 años, 30 años, y no quiero perderme demasiados momentos con mis hijos", ha revelado apenas una semana antes de su debut en el primer torneo de Grand Slam del año en Melbourne.