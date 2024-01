El mundo del baloncesto se rinde a Ricky Rubio: "Es una de mis personas favoritas en la NBA"

El mundo del baloncesto, tras el anuncio de la retirada de Ricky Rubio por sus problemas de salud mental, se ha rendido al jugador español. Grandes protagonistas no han querido perder la oportunidad de halagar y agradecer todos los gestos de ayuda y de cariño del deportista catalán durante su trayectoria en la NBA.

El primero de ellos fue J.B. Bickerstaff, actual técnico de Cleveland Cavaliers, equipo donde militó Ricky. "Era una de mis personas favoritas con las que estar en la NBA. Siempre tendrá un lugar especial para mí. Es de los espíritus más singulares con los que he estado", reconoció el entrenador estadounidense.

Asimismo, recalcó la gran ayuda que siempre le mostró el base nacido en El Masnou, Barcelona: "Tengo una deuda de gratitud con Rubio. Solo hay un par de personas de las que podría decir que han tenido un impacto en mí de esa manera. Nos ayudó y dirigió a esta organización".

"Su presencia me permitió entrenar al equipo de una cierta manera donde no había nadie demasiado grande como para no sacrificar. Fue un base titular en toda su carrera. Se sacrificó para salir desde el banquillo y ser parte de este equipo", añadió Bickerstaff, haciendo referencia a la temporada 2021-2022, momento donde los Cavaliers llegaron a sumar 22 victorias más que el curso anterior.

Por otro lado, Donovan Mitchell, que fue compañero de Ricky Rubio en los Cavaliers y los Jazz, también quiso agradecer los grandes consejos recibidos por el español: "Hay tantas cosas diferentes en la pista que me ha enseñado que estoy genuinamente agradecido y que he llevado conmigo durante toda mi carrera".

"Pero también como persona. He estado en su casa en España, conozco a su familia y es muy auténtico. Estoy agradecido a él y se lo he dicho mil veces. Ha hecho tanto por mí, por los Cavaliers, por los Jazz y por todos los sitios en los que ha estado. Estoy feliz por él", finalizó el jugador estadounidense.