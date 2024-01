El desgarrador testimonio de Ricky Rubio tras dejar la NBA: "Mi mente se fue a un lugar oscuro"

Ricky Rubio anunció este jueves que rescindiría su contrato con los Cleveland Cavaliers para poner punto y final a sus doce años de trayectoria en la NBA. El base catalán renunciará a seis millones de dólares que le correspondían por contrato, y seguirá siendo baja indefinida como viene siendo habitual desde el pasado mes de agosto, cuando decidió parar por completo para cuidar su salud mental, renunciando incluso a ir al Mundial con España.

Una decisión que suscitó mucha preocupación en torno al internacional español, y que le ha empujado a abandonar la mejor liga del mundo del baloncesto a sus 33 años, después de pasar por cuatro franquicias distintas desde 2011 en las que dejó muy buenas sensaciones y recuerdo: Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers.

Sin embargo, hasta este mismo jueves hubo mucho silencio y secretismo en torno a la situación real de Ricky Rubio, que ha dado un paso adelante y ha explicado lo sucedido en los últimos meses en un comunicado muy personal: "La del pasado 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi mente se fue a un lugar oscuro".

"Ya había podido intuir que iba en esa dirección, pero nunca llegué a pensar que no tenía controlada la situación. Al día siguiente, decidí detener mi carrera profesional por completo. Un día, cuando sienta que es el apropiado, me encantaría poder compartir mi experiencia completa con todos vosotros para que pueda servir de apoyo a otros que atraviesen por situaciones similares", continuó explicando Rubio en una dura e íntima confesión.

No se siente, eso sí, preparado para dar el paso de abrirse todavía, aunque ya se encuentra mucho mejor: "Hasta entonces, me gustaría mantenerlo todo en privado por respeto a mi familia y a mí mismo, ya que sigo trabajando en mejorar mi salud mental. Al menos puedo decir orgulloso que me encuentro mucho mejor y sigo mejorando cada día más".

Un mensaje tranquilizador con el que finalizó la parte más personal del comunicado para posteriormente recordar su carrera en América y agradecer a sus ex equipos: "Quería publicar este mensaje para vosotros hoy porque mi carrera en la NBA ha llegado a su fin". La cruda realidad verbalizada para Ricky, que dice adiós a Estados Unidos y, si regresa algún día a las canchas, podría hacerlo aquí en España.

"Todo empezó en junio de 2009, noche de draft en Nueva York. Un sueño. Después de jugar 12 años en la NBA, con sus altos y bajos, he labrado un montón de buenos recuerdos y buenas relaciones. Minnesota, Utah, Phoenix y Cleveland, gracias", recordó el base nacido en Barcelona en su despedida.

"Especial mención a Cleveland, mi última casa. Sé que la manera en que ha terminado ha sido duro, nunca pensé que iría de esta forma, pero tenéis una gran franquicia, con Koby y JB que han entendido y respetado al máximo mi situación, preocupados por mí como persona. Gracias a todos", prosiguió para concluir Ricky Rubio, del que ahora se desconoce qué hará sobre su futuro y cuándo lo comunicará. Lo primero, por supuesto, su salud mental y su bienestar.