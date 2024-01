Sigue la tradición un año más: el ‘culebrón Mbappé’ vuelve por Navidad

Se ha convertido ya en un clásico de las fiestas navideñas. Llega el mes de enero y el futuro de Kylian Mbappé y su posible –o imposible– fichaje por el Real Madrid saltan a escena un año tras otro.

Cada año la historia es distinta, y a la vez muy parecida a la del año anterior. Unas veces son rumorologías, otras presuntos guiños del jugador –en redes sociales o cualquier tipo de evento– y este año son las declaraciones del propio futbolista francés las que han dado el pistoletazo de salida definitivo sobre las elucubraciones acerca de dónde jugará en la próxima temporada.

Preguntado por qué iba a pasar con su futuro, Kylian Mbappé dejó una frase ambigua, como en él es habitual. "No, no he tomado mi decisión, no he hecho una elección. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los próximos plazos», afirmó el jugador en referencia a una penalización económica que recibiría el club en el caso de que decidiera abandonar el Paris Saint-Germain en el verano de 2024.

Lo que sí que pareció dejar claro el futbolista galo es que esta vez no quiera dejar la decisión para el último momento, tal y como ha sucedido en los dos últimos años. "En 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si sé lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría sentido", aseguró Mbappé, que añadió que en el PSG "nadie habla de mi situación, a nadie le interesa".

Las declaraciones, en cualquier caso, vuelven a dejar su futuro en el aire, aunque se trata de una circunstancia que se venía venir desde que el pasado verano le comunicó al club parisino que no ejercía la opción que el jugador tenía para ampliar su contrato hasta junio de 2025.

Entonces, Nasser Al Khelaifi apartó a Mbappé de la disciplina del equipo y solo accedió a que se reintegrara con el resto de sus compañeros tras un acuerdo –que no ha trascendido– entre las dos partes y al que se refirió este miércoles el francés con la frase de "sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club"

PSG o Real Madrid. O quizás algún club de la Premier League, con el Liverpool como club más interesado. En la entidad blanca están hastiados de la situación y de momento no se va a hacer ningún movimiento, pero por un jugador como Mbappé, hay disposición de olvidar las calabazas del pasado.