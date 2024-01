"Los jugadores sufren todo el tiempo": Kyrgios carga contra la ATP por la nueva lesión de Djokovic

A apenas diez días de que arranque el Open de Australia, Novak Djokovic ha caído lesionado en su partido ante Alex de Miñaur en la United Cup. El serbio tuvo que ser atendido por su fisioterapeuta por problemas físicos en su muñeca derecha y ha hecho saltar todas las alarmas. "Cuanto más juego, más me duele", afirmaba.

No es un problema que aparezca ahora, puesto que en su encuentro anterior, ante Tomas Machac, el número 1 del mundo ya se mostró dolido de esa zona, pero pudo continuar sin problemas.

Esa lesión ha indignado a Nick Kyrgios, su compañero de profesión, que ha vuelto a cargar contra la ATP en sus redes sociales: "El cambio de bolas de cada semana finalmente llegó a la muñeca de Novak. La ATP necesita hacer algo al respecto. Los jugadores sufren todo el tiempo".

Y no se quedó ahí y su enfado fue a más. "Además, las personas que piensan que las pelotas no son un factor lo suficientemente importante como para que un atleta resulte lastimado no tienen ni idea. La carga sobre el codo y la muñeca de un jugador durante la temporada es enorme", sentenció el tenista griego.

Así, el deportista, que suele opinar de cada cosa polémica que sucede alrededor del tenis, ha echado la culpa de esa lesión al continuo cambio de pelotas, consentido por la ATP a pesar de los problemas que está ocasionando en hombro, codo y muñeca.