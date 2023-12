Los Lakers caen en Minnesota y LeBron estalla contra los árbitros: "¿Para qué diablos tenemos la repetición?"

LeBron James estalló este sábado, el día de su 39 cumpleaños, enfadado y frustrado por la polémica decisión con la que los árbitros impidieron que el partido frente a los Minesota Timberwolves fuese a la prórroga. "¿Para qué diablos tenemos la repetición si incluso con la repetición se equivocan?", dijo LeBron en declaraciones a periodistas desde el vestuario.

Lebron se la jugó de tres en un tiro épico para llevar el partido a la prórroga, pero los árbitros dijeron que había rozado la línea y que tan solo eran dos puntos, una decisión que ni las imágenes ampliadas de televisión logran aclarar.

Esos tres puntos hubiesen supuesto el empate a 107 a menos de tres segundos para la bocina, después de que los Lakers levantasen un 107-100 a 36 segundos del final. El resultado final fue de 108 a 106.

"Es obvio que es un triple. Mi pie está detrás de la línea. Puedes ver el espacio entre mi pie y la línea. Puedes ver la madera del suelo. Hay un espacio", afirmó. Para la estrella de los Lakers, la decisión de los árbitros fue "superfrustrante".

LeBron mostró esa frustración durante el partido, cuando después de revisar la jugada los árbitros optaron por mantener su decisión inicial mientras en sus pantallas parecía verse como, efectivamente, el pie del jugador no tocó la línea.

En declaraciones al pool de la NBA, el árbitro Tony Brothers reconoció que no les quedó claro si James llega a tocar o no la línea de triple. "La jugada fue decidida como de dos puntos en la cancha durante el juego en vivo. Después de la revisión del video, no hubo prueba clara y concluyente para revertirla de un dos a un tres, y por eso quedó como de dos puntos", dijo.