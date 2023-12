Conor McGregor, sobre su regreso a UFC: "Estoy esperando y mi paciencia se está agotando"

El pasado fin de semana Conor McGregor fue uno de los espectadores estrella de la velada de boxeo protagonizada por Anthony Joshua y Deontay Wilder en el Kingdom Arena de Riad, donde se codeó con Cristiano Ronaldo y Turki Alalshikh, asesor de la Corte Real de Arabia Saudí. Además, también tuvo oportunidad de expresar su malestar con UFC ante la postergación de su esperado regreso al octágono. "Estoy esperando y mi paciencia se está agotando", afirmó el peleador en una entrevista a pie de ring.

"Dadme algo. Se supone que iba a volver en abril. Bueno, se suponía que sería en diciembre", comentó visiblemente alterado. El luchador irlandés lleva sin pelear desde el 10 de julio de 2021, cuando se lesionó de gravedad durante su tercera pelea contra el peleador norteamericano Dustin Poirier en UFC 264.

Conor McGregor dolorido al lesionarse la tibia en UFC 264. DAZN

Han transcurrido ya más de dos años desde aquel momento y la espera se está haciendo interminable no sólo para sus seguidores, sino para él mismo, que inicialmente anunció que volvería en la última velada de UFC de este año, UFC 296. Cuando se descartó esta posibilidad por sus problemas con la USADA, se rumoreó entonces que su regreso tendría lugar en UFC 300 en el próximo mes de abril. Sin embargo, esto también ha sido descartado y la fecha de la que se habla ahora es julio de 2024.

"No han tratado a nadie de la manera que me están tratando a mí. Con todo lo que he traído a este deporte, he vendido más que todos los demás juntos", explicaba a su entrevistador 'The Notorious'. McGregor ha sido campeón en las divisiones del peso ligero y peso wélter de UFC y con un récord de 22-6 es, sin duda, el luchador de MMA más popular del mundo.