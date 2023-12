Guardiola se acuerda de la lección del Real Madrid tras ganar el Mundial: "Los grandes clubes están acostumbrados a eso"

Pep Guardiola sigue en una nube tras la conquista del Mundial de Clubes, el título con el que por fin siente tener los deberes hechos en Mánchester. Así lo reflejó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de la Premier ante el Everton, cuando confesó haberse acordado de sus peores momentos, entre ellos la lección que aprendió de la derrota ante el Real Madrid en Champions.

"Le dije al equipo: la razón por la que estamos aquí no es Estambul, no es el Inter de Milán. La razón por la que estamos aquí es Mónaco, Liverpool, Tottenham, Lyon.... Es la final contra el Chelsea que perdimos y los últimos minutos contra el Madrid", recordó el discurso de motivación que dijo a los suyos antes de explicar el porqué de ese repaso de fracasos.

"Duele en ese momento, pero ahora no duele. Eso nos ayudó y nos sirvió para ganar al Inter de Milán. Es un proceso. Los grandes clubes están acostumbrados a eso, pero para nosotros fue nuevo, sentir que podemos hacerlo, creer que podemos ganar en todas partes, que podemos ganar", reflexionó.

"Si no ganas, no eres nada"

"Esto es un negocio en el que obtienes crédito cuando ganas", añadió Guardiola en rueda de prensa, en la víspera de que su equipo juegue ante el Everton FC en Goodison Park durante la jornada 19 de la Premier League.

"Si no ganas, no eres nada, cero; y lo que has hecho, al pasado va", comentó. "Por mucho que ganes, los demás quieren que fracases. Más que nunca. Me sentí como cuando ganamos el 'sextete' en el Barcelona", sentenció feliz.