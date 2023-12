Dan Fallows repasa el año de Aston Martin y rebaja expectativas para 2024

NurPhoto via Getty Images

Con la temporada 2023 de Fórmula 1 finalizada, en Aston Martin ya trabajan a destajo para mejorar lo máximo posible de cara a 2024. El AMR24 será el primer monoplaza enteramente diseñado por Dan Fallows, por lo que las expectativas están por todo lo alto, especialmente teniendo en cuenta cómo sorprendieron al mundo al comienzo de este pasado Mundial.

Sin embargo, en el equipo verde están procurando ser más precavidos que nunca para precisamente no generar ilusiones que luego no puedan cumplir, y para evitar posibles decepciones si el desarrollo del coche no resulta como todo el mundo espera. Una posibilidad, por cierto, mucho más realista de lo que pueda parecer sobre el papel, al estilo de lo que sufrió Aston Martin con el desarrollo del coche en la segunda mitad del pasado campeonato.

"Hicimos bastantes progresos hacia finales de 2022 con algunas de las mejoras que pusimos más tarde en la temporada. Durante el invierno, tuvimos la oportunidad de dar pasos más grandes en la misma dirección. Teníamos impulso al principio y lo mantuvimos, pero de una forma más agresiva de lo que habíamos conseguido en la temporada" analizó el propio Fallows en el New York Times recientemente, valorando muy positivamente un comienzo de temporada que no sabe si podrán emular en 2024.

"Supuso una sorpresa ver que éramos tan competitivos al principio. Pero siempre supimos que Ferrari y Mercedes, equipos muy fuertes y con mucha experiencia, serían ferozmente competitivos y lucharían duro por superarnos. Es cierto que éramos el segundo mejor equipo, pero no nos hacíamos ilusiones de que fuéramos ocupar al final el segundo puesto en el Mundial. Sabíamos que iba a ser difícil mantenernos ahí arriba durante mucho tiempo", explicó el ingeniero jefe de Aston Martin, conocedor como nadie de primera mano de los problemas del AMR23 para seguir evolucionando y mejorando a lo largo del pasado año.

"La razón de nuestra caída fue por una filosofía de desarrollo muy agresiva. Decidimos intentar ser bastante valientes, bastante arriesgados, en algunos casos, en cuanto a la velocidad de entrega de estas piezas. Hacia el final de la temporada, utilizamos algunas carreras esencialmente como sesiones de pruebas en muchos sentidos. Sentimos que era necesario para entender el coche y entender lo que queremos hacer para la temporada 2024. Hemos visto con lo que hicimos al principio de la temporada que todavía hay oportunidades de dar un gran paso adelante. Pero todo es relativo, todo depende también de lo que hagan los demás", apostilló Fallows, haciendo un repaso completo al mejor año en la historia de Aston Martin en la Fórmula 1.

Para acabar su análisis, el ingeniero británico recordó que son un equipo en plena fase de crecimiento, y que seguirán siéndolo en 2024 hasta que estrenen fábrica y túnel de viento: "Nos hemos trasladado a un nuevo campus tecnológico, que sólo se ha completado en un tercio. Hemos tenido varios trastornos durante el año, y ése ha sido uno de ellos. Pero no tenemos el nivel de instalaciones, la estabilidad de estructura, de la que disfrutan algunos de nuestros principales competidores, y aun así hemos podido competir a ese nivel".