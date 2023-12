Pablo Laso regresa por primera vez al WiZink Center para enfrentar a 'su' Real Madrid

Este jueves (20.45 horas), el WiZink Center acoge uno de los partidos de Euroliga más simbólicos y especiales de los últimos tiempos. El Real Madrid, vigente campeón, recibe al Bayern de Múnich en su cancha en la decimocuarta jornada del torneo, pero más allá de la acción en pista toda la atención estará volcada sobre un nombre propio: Pablo Laso.

El técnico vasco, leyenda blanca donde las haya, volverá a pisar el Palacio de los Deportes madrileño después de abandonar la disciplina madridista en julio de 2022 por desavenencias con la directiva. Laso sufrió un infarto de miocardio un mes antes, el 4 de junio, en plena disputa de la final de la ACB, que le imposibilitó poder volver a dirigir esa campaña.

Sin embargo, aseguró haberse recuperado y estar en condiciones para seguir al frente del banquillo merengue, mientras la Junta del club le recomendaba más tiempo de reposo y recuperación. Un choque de pareceres en el que la entidad intentó mirar por la salud del entrenador vitoriano y priorizar su mejoría, desoyendo sus ganas de seguir dirigiendo y desembocando en la eventual ruptura de relaciones.

Las circunstancias de su salida no fueron agradables para nadie y dejaron un sabor agridulce en la parroquia blanca y en su ya ex entrenador. Para Laso, los informes médicos que refrendaban la decisión del Real Madrid no coincidían con los suyos, y así lo defendió en las apariciones públicas que realizó en el año que estuvo sin entrenar hasta que, a sus 55 años, asumió el mando del equipo teutón.

Aun así, siempre dejó claro que dejaba atrás muchos amigos y que la relación seguía siendo cordial, y no es para menos. Empatado con Lolo Sainz como segundo entrenador más laureado de la historia del club blanco con 22 títulos —dos de ellos Euroligas—, a cinco de Pedro Ferrándiz, convirtió a un equipo moribundo en lo que siempre debía haber sido, una máquina de ganar y de competir, y lo llevó en 11 años a 33 finales. Casi nada.

El recuerdo de unos y otros, por lo tanto, es inmejorable. Basta con hacer memoria y recordar, por un lado, los mensajes que jugadores y afición le dedicaron cuando se conoció su marcha; y por otro, la reflexión de Laso sobre su regreso a la capital de España gracias a la oportunidad del Bayern: "Sentiré algo especial cuando juegue contra el Real Madrid".

Laso no quiere ser, eso sí, el centro de atención en su regreso, aunque eso se antoja inevitable. Se espera un homenaje a la altura del que recibió Luka Doncic en octubre, con un público entregado a una de sus figuras más legendarias; y todo ello a pesar de tratarse de un partido de mucha exigencia y competitividad. Los blancos necesitan ganar para seguir manteniendo su ventaja en el liderato de la Euroliga, pero el Bayern acude con muchas urgencias e inmerso en la pelea por mantenerse en puestos de play-offs.

Por eso las muestras de cariño hacia Pablo Laso podrán disfrutarse fundamentalmente antes del encuentro. Ya en la previa, de hecho, Sergio Llull —uno de los jugadores más queridos por Laso— ha lanzado a través de 'X' un llamamiento a la afición madridista para recibir con todos los honores al técnico vasco: "Mañana es un partido especial. Vuelve a casa la persona que nos enseñó a ganar, la que creó nuestro estilo de baloncesto. Recibámosle como merece".

Recibámosle como merece 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/KdDmE1ygdD — Sergio Llull (@23Llull) December 13, 2023

A su vez, su sucesor en el banquillo madridista también ha tenido palabras de afecto para su mentor. Chus Mateo, mano derecha de Laso en el Real Madrid desde 2014, tomó su testigo al frente del equipo de baloncesto merengue y este miércoles en rueda de prensa ha querido comenzar el homenaje blanco a "la leyenda" Laso.

"Obviamente ni estoy ni me considero estar a su altura, él es una leyenda de este club, y me gusta que las cosas le salgan bien, el Real Madrid ha sido y sigue siendo su casa. La afición le va a recibir como merece, con el cariño de todo el mundo, de todos sus jugadores seguramente, de todo el público y de todo el cuerpo técnico, porque lo merece sin duda. Ha estado muchos años, ha hecho muchas cosas buenas por este club y seguro que el cariño que el público va a mostrar es el que merece", aseguró Mateo en la víspera del encuentro.

"Que no se nos escape a nadie que es el entrenador con más partidos disputados en este club. Es posible que haya cambios en el estilo, pero obviamente estuvo muchos años al mando de este equipo, ganó muchos títulos, y tenemos todavía un estilo que él implantó, una manera de ver el baloncesto alegre y a la vez efectiva, aunque con cosas también muy diferentes en ocasiones" reconoció el técnico madridista, que conoce a la perfección a Laso y el legado que dejó en el Real Madrid.