Enrique Cerezo niega la venta del Atlético: "No se vende ni a largo ni a corto plazo"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se mostró muy contundente este miércoles a la hora de negar las filtraciones de los últimos días sobre una posible venta del club. El representante del club colchonero descartó la posible venta del club "ni a largo ni a corto plazo" en referencia a las informaciones que apuntaban a la apertura de un proceso de negociación con inversores estadounidenses.

Cerezo fue claro: "Antes de que me digáis nada, el club no se vende, no está en venta y no tenemos conversaciones con nadie. Así de rotundo y así de claro. No se vende ni a corto ni a largo plazo", dijo este miércoles en un evento antes de que los medios de comunicación presentes lanzaran la pregunta.

Con esa categórica afirmación selló los rumores del interés del magnate estadounidense Stephen Ross, dueño de los Miami Dolphins de la NFL, presuntamente preparado para ofrecer más de mil millones de euros por el club madrileño.

Una vez aclarada la cuestión, Cerezo respondió a las preguntas de la prensa haciendo especial hincapié en las relativas al proceso de renovación de Antoine Griezmann, al que comparó con leyendas del club de la altura de Luis Aragonés o Gárate.

"Quedan mucho para los contratos, todas las renovaciones están en marcha y cuando lleguen a buen puerto se dirá. ¿Griezmann? No creo que estemos en conversaciones con él ahora, pero si tiene que renovar, renovará".

Esperamos quedar primeros de grupo

Por último, Cerezo repasó la actualidad deportiva más inmediata del club, la referente a su actuación en la fase de grupos de la Champions. "Esta noche esperamos quedar primeros de grupo, nos interesa para evitar a los más potentes", dijo antes del último duelo ante la Lazio.