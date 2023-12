Los inversores están en alerta... ¿Cuánto vale el Atlético de Madrid?

La noticia del inicio de los trámites para la venta del Atlético de Madrid, filtrada este lunes por el programa Jugones de La Sexta, ha revolucionado la actualidad deportiva a la vez que ha puesto en alerta a los grandes inversores que se frotan las manos con los ojos puestos en el fútbol europeo. Hasta el momento las incógnitas rodean la posible operación, pero ya aparecen nombres de presuntos interesados que se hacen la misma pregunta: ¿Cuánto cuesta comprar el Atlético de Madrid?

Lo cierto es que no hay una cifra exacta, pero sí se puede obtener una estimación a partir de la consideración de diferentes variables. Por un lado, los grandes clubes no dejan de actuar como empresas, por lo que gran parte de su valor se mide en función de sus ingresos por derechos de televisión, venta de merchandising, entradas, abonos... etc.

Por otra parte, un club de fútbol es una entidad algo atípica, pues más allá las ventas, su valor está ligado al rendimiento deportivo. Para saber el valor cuantitativo de este rendimiento se suele multiplicar su valor por un número previamente estipulado. Es decir, un club que habitualmente juega Champions multiplica su valor por un número mayor (entre 5 y 7 veces) que uno que lo hace en Europa League (entre 2 o 3 veces) y otro que no logra clasificarse a ninguna de estas competiciones.

Considerando estos factores, y tal y como expresan los datos estimados por ElEconomista, el Atlético multiplicaría por seis el resultado de su último ejercicio resuelto con unos ingresos de 420 millones de euros hasta alcanzar una cifra cercana a los 2.500 millones de euros de valor.

En cualquier caso, este valor estimado sirve como punto de partida en el inicio de unas negociaciones que pueden hacer crecer o decrecer este 'precio base'. En el caso del Atlético de Madrid todo apunta a que el mayor interesado sería el magnate Stephen Ross, presuntamente listo para 'atacar' con una oferta que rondaría los 1.200 millones de euros.