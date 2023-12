Joe Rogan pone en duda el nivel de McGregor después de su lesión: "Nadie regresa de eso"

Conor McGregor es una de las figuras más mediáticas y controvertidas de UFC pero, a día de hoy, sabemos pocas cosas ciertas sobre su presente y su futuro. Joe Rogan, uno de los comentarios más destacados de UFC, ha querido abordar su caso en su podcast y nos ha dejado unas reflexiones de lo más interesantes, abordando su estado de salud, su uso de esteroides y sus compromisos futuros.

En este sentido, Rogan no ha querido señalar al irlandes por haber usado esteroides durante la recuperación de su lesión en la pierna. "Yo apoyo a los muchachos que toman medidas [esteroides] para recuperarse de lesiones graves como lo hizo Conor con su lesión en la pierna. Cien por cien. No hay duda. Estoy cien por cien de acuerdo con eso. Esa es la única manera de recuperarse", dijo el periodista.

Por otro lado, el popular presentador y humorista estadounidense puso en duda la recuperación de McGregor de cara a volver a pelear con la élite de UFC. "Nadie regresa de eso. Nadie se ha recuperado jamás de esa catastrófica fractura de pierna. La tibia se rompe. Ningún atleta se ha recuperado y rendido al mismo nivel. Anderson Silva es el único que regresó y peleó varias veces, pero ya no era el mismo", señaló Rogan.

Mejor una pelea menor

En consecuencia, el presentador ha afirmado que, pese a que McGregor es un "guerrero", no le gustaría que se enfrentara de nuevo a luchadores top, o al menos no de primeras. "No me gustaría que se enfrentara directamente a Islam Makhachev. Necesitas estar activo para estar en los niveles más altos de la competencia de artes marciales mixtas. Simplemente no veo cómo puedes tomarte dos años de descanso, pasar por múltiples cirugías, llenarte de esteroides, dejarlo y lanzarte contra los mejores del mundo", dijo Rogan.

"Tal vez pueda hacerlo, pero si yo fuera su entrenador y la opción estuviera disponible, le diría que sería mejor regresar contra alguien que ni siquiera estuviera entre los 15 primeros. Le aconsejaría coger a alguien vencible para una primera prueba. Luego, dependiendo de cómo saliera, intentaría volver a subir el nivel", añadió el comentarista de UFC.