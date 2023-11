Investigan a Conor McGregor por sus "mensajes de odio" en redes durante los disturbios en Irlanda

El luchador irlandés Conor McGregor necesita muy poco para colocarse en el foco mediático, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer con una serie de tuits relativos a los disturbios llevados a cabo en Irlanda por los que ahora se encuentra bajo la investigación de la Policía de su país.

La estrella de las Artes Marciales Mixtas no dudó en mostrar su opinión tras el ataque de un inmigrante ilegal de origen argelino a cinco personas -entre ellas tres niños- en una escuela en pleno centro de Dublín con una serie de polémicos tuits con "mensajes de odio". Ahora, según varios medios locales, McGregor está siendo investigado por las autoridades por la "difusión de discurso de odio en internet" en un momento en el que el Gobierno del país acelera las modificaciones de las leyes de expresión pública.

"Niños inocentes fueron apuñalados despiadadamente por un extranjero con trastorno mental hoy en Dublín... Existe un grave peligro entre nosotros en Irlanda que nunca debería estar aquí en primer lugar, y no se ha realizado ninguna acción para apoyar a los ciudadanos de ninguna manera con este hecho aterrador... Irlanda por la victoria. Dios bendiga a los atacados hoy, oramos", fue uno de los mensajes de Conor a los que siguieron otros llamando a la acción.

"No permita que ninguna propiedad irlandesa sea adquirida sin previo aviso. Que se vuelvan a su propio país. Es una guerra. ¿Alguna actualización sobre el bienestar de los apuñalados hoy? Escenas absolutamente horribles todo el día, se me revuelve el estómago. Si no se toma ninguna medida durante estos eventos cada vez más frecuentes, literalmente sin acción alguna, ¿cómo esperamos que esto termine? Necesitamos reforma. ¡NECESITAMOS ACCIÓN!", dijo alentando a las masas en los disturbios desembocados posteriormente.

Su posicionamiento fue duramente sancionado desde el gobierno, en concreto por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Tanaiste Micheál Martin, que tildó los tuits como "absolutamente vergonzosos" por "incitar al odio" con su contenido contrario a la inmigración que vive el país europeo en los últimos tiempos.