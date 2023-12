El Valencia estalla tras la polémica ante el Getafe: "Acabar con nueve no tiene explicación"

Getafe y Valencia protagonizaron uno de esos 'duelos' donde la polémica se adueña totalmente de la situación y se convierte, además, en la principal protagonista del partido. El conjunto 'ché', que cayó derrotado en el Coliseum con un único tanto de Borja Mayoral, criticó duramente las decisiones de Cuadra Fernández, colegiado que expulsó durante el encuentro a Gabriel Paulista (doble amarilla) y al centrocampista Javi Guerra por decirle "eres malísimo", según recoge el acta arbitral.

Tras la finalización del partido, varios protagonistas del conjunto valenciano recriminaron la actuación del árbitro principal. El primero de ellos fue Rubén Baraja técnico del Valencia, que salió a rueda de prensa con 'cara de pocos amigos' y "muy cabreado": "No tiene explicación que acabes con nueve este partido. Prefiero no decir nada. Hay cosas que no puedo entender y prefiero callarme. Me cabrea la situación", mencionó el 'Pipo'.

Asimismo, el entrenador español recalcó la diferente "vara de medir" que había entre su equipo y el Getafe: "Lo he dicho. La acción de la segunda no se puede hacer teniendo una amarilla. Ahí se ha equivocado. A mí me la ha enseñado (la cartulina amarilla) simplemente por preguntarle por qué. Ahora perdemos dos jugadores para el próximo partido".

Por otro lado, 'Pepelu' fue otro de los protagonistas que cargó contra Cuadra Fernández. "Cuando te tratan desde el minuto uno con esa chulería es difícil jugar. Todos tenemos que ser iguales dentro del campo y hoy el tono no ha sido el adecuado", declaró el jugador 'ché' ante los micrófonos de Movistar Plus +.

El centrocampista de 25 años recalcó el poco "espectáculo" que se ha vivido durante el partido tras algunas de las decisiones tomadas a lo largo del mismo: "Todo el mundo que ha visto el encuentro se estará preguntando muchas cosas. El espectáculo, obviamente, no ha sido lo que se merece la liga española".