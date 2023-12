"Espero estar años y años": el deseo más profundo de Endrick, la nueva joya brasileña del Real Madrid

Endrick Felipe, la nueva perla brasileña del Real Madrid, está 'loco' por vestir la camiseta del conjunto madridista durante "años y años", tal y como confirmó el atacante del Palmeiras tras coronarse campeón del Brasileirao por segunda vez en la historia del club carioca.

"Creo que va a ser una relación de años y años", recalcó el joven de 17 años ante los medios de comunicación. Asimismo, Endrick, que ha reconocido públicamente que habla habitualmente con Vinícius Jr., alabó a la afición del Real Madrid y declaró que le parecía "maravillosa" después de haber presenciado un encuentro en el Santiago Bernabéu.

No obstante, y a pesar de que el futbolista carioca viajará a España a principios de año, aún no sabe la fecha exacta de su presentación con el conjunto blanco. "Físicamente es bueno para mí. No quiero saber nada de fútbol, solo quiero relajarme" afirmó. Al mismo tiempo, Endrick reconoció que ya ha empezado a aprender español: "No sabía casi nada. Me gustaba escuchar canciones españolas, y ahora voy a escuchar más".

Por último, el futbolista nacido en Taguatinga (Brasil), añadió que quiere hacer un último gran servicio con su club y conseguir los dos títulos que restan durante esta temporada, el campeonato regional del estado de São Paulo y la Supercopa de Brasil: "Estoy concentrado aquí. Tengo que dar valor y gratitud al club donde todavía estoy. Tengo que esforzarme aquí y, si Dios quiere, conquistar más títulos".