McGregor amenaza con presentarse a la elecciones presidenciales irlandesas

Cuando ya pensábamos que lo habíamos visto todo de Conor McGregor, el luchador ha sorprendido comunicando en redes sociales que se plantea participar en la carrera presidencial de Irlanda de 2025. El ex campeón de UFC adelantó la noticia en varias publicaciones en X (antigua Twitter), incluida una en respuesta a Elon Musk.

De esta forma, en su conversación con el magnate estadounidense, McGregor señaló que se está planteando seriamente la carrera presidencial e incluso dio algunos detalles que sorprendieron por su precisión. "Me gustaría probar, Elon, cien por cien. Tendría que ser nominado por 20 miembros del Oireachtas (Parlamento Irlandés) o al menos por cuatro autoridades locales para postularme. La mayoría de las autoridades locales (26) son consejos de condado", especificó el irlandés.

Sea como sea, McGregor parece postularse como un candidato más del populismo y la antipolítica, señalando que los políticos nunca hacen nada para cambiar las cosas. "Será un proceso largo. De cualquier manera, estaría feliz de consultar a la gente con absoluta transparencia. A día de hoy no hay transparencia, ni un ápice. Las falsas promesas surgen en el momento de las elecciones y, a partir de ahí, nadie hace nada. Es repugnante. Incluso la política de oposición me parece más un intento de ganar poder que de buscar su cambio. Si quienes están ahora en el poder aceptaran impulsar todas las posturas de la oposición sobre el cambio, ni siquiera sería suficiente. Es poder/codicia, el objetivo", señaló el ex campeón.

Por otro lado, la estrella de UFC ha prometido que si se presenta Irlanda tendrá una democracia real. "¡Una verdadera democracia! Por eso me presentaría, si finalmente lo hago. Quiero ser una voz del pueblo que merece ser escuchada. Nuestro pueblo se siente ignorado, silenciado, al menos hasta que lleguen las elecciones. Entonces comienza el lío".

Conor McGregor ha levantado una profunda polémica últimamente al alentar los disturbios azuzados por la extrema derecha. "No vamos a dar marcha atrás, sólo estamos calentando. No vamos a perder más mujeres y niños a manos de personas enfermas y retorcidas que, para empezar, ni siquiera deberían estar en Irlanda", dijo el irandés.

Estas palabras no dejan de ser paradójicas cuando una buena parte de sus compañeros de profesión son inmigrantes y cuando él ha sido acusado en varias ocasiones de violación. De hecho, el irlandés cuenta ya con un historial delictivo considerable tanto en Irlanda como en Estados Unidos.