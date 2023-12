Dana White cierra las puertas a Aspinall: Jon Jones peleará con Miocic

La categoría del peso pesado de UFC se encuentra en una situación poco habitual. El actual campeón de la división, Jon Jones, se lesionó justo antes de UFC 295, cuando debía pelear con Stipe Miocic. Para salir del paso UFC creó un cinturón interino que se disputaron Tom Aspinall y Sergei Pavlovich, combate que acabó con una inapelable victoria del inglés. Como resultado, tenemos un campeón lesionado de 36 años en vías de retirada y un campeón interino con ganas de guerra, que quiere pelear con Jon Jones.

Sin una fecha exacta de retorno para el legendario luchador, UFC podría programar a Aspinall con Miocic y así facilitar el dinamismo dentro de la división. Sin embargo, esto podría suponer quitar el cinturón a Jones y la promotora no quiere. Lo que quiere, a toda costa, es que la próxima pelea por el cinturón del peso pesado la sigan protagonizando Jon Jones y Miocic.

Lo ha dejado claro Dana White en una entrevista reciente. "La pelea con Stipe tiene que suceder. Estos dos muchachos se lo merecen. Tienes al mejor deportista de artes marciales mixtas de todos los tiempos contra el mayor peso pesado de todos los tiempos. Los dos han cumplido con su deber, han hecho dos carreras ejemplares. Estos dos quieren pelear entre sí y eso va a suceder. A partir de ahí veremos qué decide hacer el campeón después de eso y partiremos de ahí”, ha señalado el presidente de UFC.

El horizonte de Aspinall

Por ahora, el horizonte de Aspinall no parece el más ilusionante. Acaba de ganar un cinturón de los pesos pesados pero ahora no puede unificarlo. Le quedan, por tanto, solo dos opciones, y ninguna de ella es demasiado buena. Por un lado puede esperar a que peleen Jones y Miocic, pero no hay fecha para esa pelea y, dependiendo de lo violenta que sea, el ganador podría no estar disponible en los siguientes seis meses. Esto dejaría fuera a Aspinall alrededor de un año, quizás demasiado para un luchador ambicioso. Pero es que la otra opción es casi peor, porque tendría que jugarse su cinturón interino con un luchador peor ranqueado y siempre existe el riesgo de perderlo…